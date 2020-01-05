с чего всё началось

Ракетные войска стратегического назначения на сто процентов будут оснащены новыми ракетами в 2024 году. Об этом заявляет Минобороны России. Минобороны РФ заявляет, что так РВСН «перешагнут рубеж, когда в составе не останется комплексов советского производства».

РВСН оснастят новыми ракетами к 2024 году

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Политика Партия Порошенко обратится в СБУ из-за въезда посещавших Крым артистов Партия экс-президента Украины Петра Порошенко подготовила ряд запросов в Службу безопасности и к президенту Владимиру Зеленскому из-за разрешения на въезд в страну людям, которые подержали присоединение Крыма к РФ и выступали там, сообщила в воскресенье депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

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