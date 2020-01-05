Армия и оружие

iReactoriReactorРВСН оснастят новыми ракетами к 2024 году

Ракетные войска стратегического назначения на сто процентов будут оснащены новыми ракетами в 2024 году. Об этом заявляет Минобороны России. Минобороны РФ заявляет, что так РВСН «перешагнут рубеж, когда в составе не останется комплексов советского производства».
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось
Ракетные войска обладают самой широкой номенклатурой боевого оснащения, более мощными боевыми блоками стратегических ракет, прикрытыми современными комплексами защиты и преодоления противоракетной обороны, — сказано
 в сообщении.
News.ru05:34

Подробнее о событии

Ракетные войска России оснастят новыми ракетами на 100% к 2024 году

Газета.Ru08:08

В Минобороны пообещали полностью переоснастить РВСН к 2024 году

Взгляд.ру05:08

РВСН полностью перевооружатся на современные ракетные комплексы к 2024 году

ТАСС06:04

Россия избавится от советских ядерных ракет

Lenta.ru05:59

Ракетные войска РФ полностью откажутся от советского вооружения

News.ru05:34

РВСН полностью оснастят новыми ракетами к 2024 году

Известия05:21

РВСН полностью оснастят новыми ракетными комплексами к 2024 году

RT на русском07:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
Политика

В Ираке задумались о прекращении присутствия иностранных сил в стране

Проект закона, который планируется рассмотреть в парламенте, предусматривает запрет на присутствие любых иностранных сил в Ираке и использование воздушного пространства страны, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.
Взгляд.ру 07:38
Политика

Евросоюз пригласил главу МИД Ирана в Брюссель

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пригласил министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель обсудить пути деэскалации в регионе и выразил обеспокоенность в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации.
РИА Новости 06:03
Общество

Минздрав прокомментировал смерть хирурга-онколога Андрея Павленко

RT на русском 06:24
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости 02 января в 13:02
Шоу-бизнес

Симоньян выложила снимок Кеосаяна с двухмесячной дочерью

На снимке запечатлен сам именинник Тигран Кеосаян. На руках он держит двухмесячную дочь Маро.
Телепрограмма 03:19
Политика

Поклонская надеется на возвращение посла России на Украину

Поклонская заявила, что надеется на возвращение посла России в Киев, что станет началом "нового этапа" развития двусторонних отношений между странами.
Газета.Ru 09:04
Происшествия

В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера

Lenta.ru вчера в 08:39
Общество

Солнце и Земля максимально сблизились

Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Вести.Ru 04:51
Политика

Владимир Зеленский с семьей улетел отдыхать в Оман

ТАСС 09:05
Общество

Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»

Россия успешно осуществляет поставки газа по «Турецкому потоку» в Грецию и Северную Македонию, заявил в эфире радио BNR глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов.
РБК 07:47
Культура

«Уральские пельмени» объяснили свой новогодний успех на телевидении

Директор юмористического коллектива «Уральские пельмени» Евгений Орлов объяснил высокие рейтинги одноимённого шоу на канале СТС непрерывно растущим качеством проекта.
News.ru 08:20
Хоккей

Сборная России вышла в финал МЧМ по хоккею

Сборная России вышла в финал Молодежного Чемпионата мира по хоккею.
Москва 24 вчера в 11:42
Здоровье

Почему опасно пить кофе с 8 до 9 утра, пояснили врачи

Специалисты заявили об опасности употребления кофе с 8 до 9 утра. Это связано с выработкой гормона стресса – кортизола.
Волгоградская правда вчера в 08:26
Происшествия

Украинские военные подорвались на своей мине в Донбассе

Грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, в результате чего погиб один человек.
ТАСС 07:11
Авто

Названы самые дешевые автомобили в России

Lenta.ru 05:22
Шоу-бизнес

Дана Борисова рассказала, как выпила духи

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что однажды так сильно хотела употребить алкоголь, что выпила духи.
News.ru вчера в 15:04
Футбол

«Эвертон» выделит Анчелотти меньше денег на трансферы, чем предыдущему тренеру

По информации источника, в ближайшие дни ливерпульский клуб объявит об убытках по итогам предыдущего периода.
Матч ТВ 06:00
Политика

Партия Порошенко обратится в СБУ из-за въезда посещавших Крым артистов

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко подготовила ряд запросов в Службу безопасности и к президенту Владимиру Зеленскому из-за разрешения на въезд в страну людям, которые подержали присоединение Крыма к РФ и выступали там, сообщила в воскресенье депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
РИА Новости 08:17
Шоу-бизнес

47-летняя Кэмерон Диаз родила первого ребенка

47-летняя актриса Кэмерон Диаз впервые стала матерью.
Радио Комсомольская правда вчера в 04:45
Общество

Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу

Хореограф Илья Авербух рассказал о затратах, связанных с организацией ледовых шоу.
РИА Новости 07:41
Кино

Первые зрители высоко оценили «Вторжение» Бондарчука

iReactor 09:10
Шоу-бизнес

Елена Перминова намекнула на помолвку с Александром Лебедевым

2020-й обещает быть богатым на звездные свадьбы.
Woman.ru вчера в 11:58
Политика

Пушков предложил США вернуть Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
РИА Новости вчера в 20:05
Гаджеты

Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro выйдут одновременно

Китайский гигант Xiaomi в скором времени представит два флагманских смартфона – Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro.
Rusargument 06:18
Гаджеты

Названа предварительная цена на видеокарту Radeon RX 5600 XT

Актуальные Новости 02 января в 09:36
Происшествия

Пьяный водитель в Италии сбил группу немецких туристов, есть погибшие

REGNUM 04:51
Космос

Как астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления

Большинство из восьми новых быстрых радиовсплесков демонстрировали понижение частоты сигнала с каждой повторной вспышкой, что может оказаться ключом к пониманию механизма, который производит эти явления.
Lenta.ru вчера в 16:03
Спорт

Российская лыжница второй год подряд стала призером «Тур де Ски»

РБК 08:38
Хоккей

Стало известно о судьбе отданного России молодежного чемпионата мира по хоккею

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказался о судьбе молодежного чемпионата мира 2023 года, который должен пройти в Новосибирске и Омске.
Lenta.ru 09:00
Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
RT на русском 03:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное