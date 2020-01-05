Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), как планируется, будут на 100% оснащены современными ракетными комплексами к 2024 году. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

РВСН полностью оснастят новыми ракетными комплексами к 2024 году

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