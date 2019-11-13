Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиРВСН получили около 100 единиц новейшей техники войск РХБ защиты

Военные Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) уже получили около 100 единиц новейшей техники войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, сообщает Минобороны РФ.
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