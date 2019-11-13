Армия и оружие
РИА НовостиРВСН получили около 100 единиц новейшей техники войск РХБ защиты
Военные Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) уже получили около 100 единиц новейшей техники войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, сообщает Минобороны РФ.
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Технологии
Власти США начали расследование против медицинского проекта Google
Расследование в отношении совместного проекта корпорации Google и медицинской организации Ascension начало управление по гражданским правам при министерстве здравоохранения и социальных служб США.
Известия 22:20
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев сделал своей возлюбленной предложение
Ведущий Дмитрий Шепелев обручился со своей возлюбленной дизайнером Екатериной Тулуповой, пишет издание "7 дней".
Народные новости 11:16
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.
Российская газета 21:00
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская опубликовала фото в новом образе
Актрисы перекрасилась в блондинку. Актриса Настасья Самбурская не устает поражать поклонников новыми образами.
Uznayvse.ru вчера в 07:35
Общество
До 80 лет тюрьмы грозит экстрадированному в США россиянину Буркову
Отмечается, что если Бурков будет признан виновным по всем статьям, ему грозит до 80 лет тюрьмы.
Интерфакс 18:29
Политика
Соловьев прокомментировал возбуждение дел против него на Украине
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на возбуждение уголовных дел против него на Украине.
РЕН ТВ 07:06
Происшествия
В СК начался допрос фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда
В здание Следственного комитета в Москве доставили Алексея Вересова, одного из двух фигурантов дела об угрозах судье Мосгорсуда и о призывах к экстремизму.
Интерфакс 04:08
Здоровье
В Амурской области выявили бешенство у коров
Первый случай обнаружения бешенства за многие годы произошел в Амурской области в ноябре 2018 года у домашней коровы в Михайловском районе.
ТАСС 21:16
Политика
Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»
11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.
Ведомости 04:58
Хоккей
Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" намерен вывести из состава российского форварда Илью Ковальчука, передает ТАСС.
Газета.Ru 19:59
Шоу-бизнес
Темниковой сорвали три концерта на Дальнем Востоке
Культуромания 00:13
Политика
На Украине рассказали о трёх нарушенных Зеленским обещаниях
Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в интервью NewsOne заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил три предвыборных обещания.
RT на русском 22:38
Здоровье
Безвредный вирус папилломы человека может защитить от рака кожи
По утверждениям медиков, вирус папилломы человека может защитить от рака кожи, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 10 ноября в 03:09
Армия и оружие
Арктический кулак: в Дании напуганы новым боевым ледоколом ВМФ РФ
Датское издание Berlingske опубликовало статью под броским заголовком "Новый арктический кулак Путина".
Российская газета 04:58
Политика
Киев заявил о требовании населения к Зеленскому договориться с Путиным
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире ICTV заявил, что президент Владимир Зеленский пытается наладить взаимодействие с российским коллегой Владимиром Путиным, так как этого хочет большинство граждан страны.
РБК 13:07
Политика
Депутаты Мосгордумы потребовали проверить прокурора Москвы
Депутаты Мосгордумы Максим Круглов («Яблоко») и Елена Шувалова (КПРФ) потребовали проверить информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального об имуществе прокурора Москвы Дениса Попова, говорится в Twitter господина Навального.
Коммерсантъ 17:05
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Политика
Депутат Госдумы оценил слова Порошенко о возвращении Крыма Украине
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил слова бывшего президента Украины Петра Порошенко, который считает, что Крым получится вернуть благодаря "истеричным антироссийским фильмам".
Российская газета 21:03
Игры
Sony запатентовала картридж для новой приставки PlayStation
Дни24 вчера в 10:21
Экономика
Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки
РБК 10 ноября в 22:02
Политика
Моралес назвал назначение и.о. президента Боливии «коварным ударом»
12 ноября Аньес объявила себя временно исполняющим обязанности президента и сообщила о намерении в ближайшее время провести новые выборы.
Известия 20:36
Энергетика
МЭА ожидает рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%
К 2030 году, как ожидает МЭА, мировой спрос вырастет до 105,4 млн б / с, а к 2040 году - до 106,4 млн б / с, что соответствует прошлогоднему прогнозу агентства с разницей в чуть более 0,1 млн б / с. В частности, в Европе спрос на нефть, по оценке МЭА, будет снижаться примерно на 0,2 млн б / с в среднем ежегодно до 2040 года.
Интерфакс 20:39
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
RT на русском вчера в 22:03
Кино
Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel
Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя. Об этом сообщило издание Independent.
Телеканал 360° вчера в 21:17