Футбол

Эхо МосквыЭхо Москвы«РЖД Арена» в Черкизове закроется на реконструкцию

Как сообщил сегодня главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, работы коснутся также и прилегающих к стадиону территорий. В связи с этим, футбольному клубу "Локомотив" придется проводить домашние матчи на другой площадке.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«РЖД Арена» в Черкизове закроется на масштабную реконструкцию

Интерфаксвчера в 05:28

ФК «Локомотив» пока не определился со стадионом для домашних матчей на время реконструкции «РЖД-Арены»

Агентство Москвавчера в 08:30

Мещеряков: к этому сезону реконструкция «РЖД Арены» не имеет никакого отношения

Чемпионатвчера в 07:27

«Локомотив» не обращался к «Лужникам» о проведении матчей команды во время реконструкции «РЖД Арены»

Sport24.ruвчера в 06:27

«Локомотив» проведёт реконструкцию «РЖД Арены»

Sport.ruвчера в 07:59

«Локомотив» сделал заявление по реконструкции «РЖД-Арены»

РИА Новостивчера в 09:31

Главный архитектор Москвы заявил о реконструкции стадиона «Локомотива»

РБКвчера в 06:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 07:04, Ашберн
Культура

Михаил Галустян вслед за Реввой выпустил первый музыкальный клип

Народные новости 05:22
Происшествия

Пермский школьник собирался убить 50 человек

Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Экспресс газета 06:10
Культура

«Союзмультфильм» снимет продолжение «Ну, погоди» из 26 серий

По данным опроса ВЦИОМ, "Ну, погоди" является самым любимым мультфильмом россиян.
Клопс вчера в 14:53
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Энергетика

«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.
RT на русском 05:16
Происшествия

Историка Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 06:25
Общество

Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса

Предыдущий рекорд Qantas установила в октябре, тогда самолет Boeing 787-9, впервые совершавший беспосадочный авиарейс из Нью-Йорка в Сидней, провел в воздухе 19 часов и 16 минут.
РИА Новости 04:22
Политика

Правящее большинство в Грузии покидают влиятельные депутаты

Семь влиятельных депутатов от большинства – правящей «Грузинской мечты» – заявили, что покидают его ряды после провала голосования о переходе в 2020 году на выборы только по пропорциональной системе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Взгляд.ру вчера в 05:54
Политика

Россия потребовала от США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американская сторона намерена отвечать силой на попытки захвата нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.
Аргументы и Факты вчера в 22:19
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Политика

Джонсон рассказал о нетипичной сделке и вмешательстве России

Борис Джонсон ответил и на вопрос о вмешательстве России в британскую политику.
Вести.Ru 06:00
Экономика

ЦБ допустил возвращение монет номиналом в 50 рублей

Монеты номиналом в 50 руб. массово чеканились в России в 1992 – 1997 гг. В 1997 г. по указу президента Бориса Ельцина старые денежные знаки были заменены новыми в соотношении 1000:1.
Ведомости 06:33
Общество

США заплатили России почти $4 млрд за полеты астронавтов к МКС

Ведомости 06:31
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров накануне юбилея похоронил мать

Телеведущий Дмитрий Дибров, которому 14 ноября исполнилось 60 лет, накануне юбилея похоронил мать — Татьяну Валентиновну.
Пятый канал вчера в 20:22
Энергетика

Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом»

Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его Польша не намерена.
Ведомости 05:59
Политика

Эрдоган исключил отказ Турции от российских С-400 ради систем Patriot

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не может отказаться от российских систем С-400 в пользу американских систем Patriot, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс вчера в 10:05
Происшествия

Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске

Известия вчера в 07:55
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова не сможет родить без операции

Bimru.ru 03:31
Футбол

«Зенит» отреагировал на вопрос о будущем Ибрагимовича

Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» отрегировала на пост, посвящённый будущему нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
Чемпионат вчера в 05:46
Политика

Двух депутатов Рады исключили из фракции «Слуга народа»

Фракция правящей на Украине партии «Слуга народа» исключила из своего состава депутатов Верховной рады Антона Полякова и Анну Скороход, которые не проголосовали за важные для политсилы законопроекты.
RT на русском 06:11
Происшествия

В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями

В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями.
RT на русском 04:50
Культура

На площадках Культурного форума в Петербурге подпишут 90 соглашений

Губернатор Северной столицы Александр Беглов принял участие в открытии VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Neva.Today вчера в 03:43
Игры

Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки

С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Российская газета 13 ноября в 15:25
Происшествия

Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию

Осужденный за взяточничество бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправился отбывать наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.
РИА Новости 05:37
Армия и оружие

Легковушку испытали ударной волной взрыва: замедленная съемка

ТК Звезда 13 ноября в 09:03
Происшествия

СК подтвердил дело против эксперта по кировскому «пьяному» мальчику

Следственный комитет подтвердил, что в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, который нашёл алкоголь в крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика, возбуждено уголовное дело.
RT на русском 06:37
Общество

Новый владелец «Интуриста» выведет компанию на IPO

Новый владелец российского туроператора планирует вывести его на IPO после завершения рекапитализации и реструктуризации.
Ведомости 01:50
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Вести.Ru 06:25
Происшествия

Самолет премьера Болгарии приземлился в Софии с отказавшей навигацией

Правительственный самолет Falcon с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым на борту совершил посадку в аварийном режиме в софийском аэропорту, передает BGNES со ссылкой на правительственную пресс-службу.
МИР 24 06:40
Космос

Данные TESS могут содержать ключ к загадочной планете Девять

ГЛАС.RU вчера в 02:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное