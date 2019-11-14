Футбол
Эхо Москвы«РЖД Арена» в Черкизове закроется на реконструкцию
Как сообщил сегодня главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, работы коснутся также и прилегающих к стадиону территорий. В связи с этим, футбольному клубу "Локомотив" придется проводить домашние матчи на другой площадке.
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ФК «Локомотив» пока не определился со стадионом для домашних матчей на время реконструкции «РЖД-Арены»
Агентство Москвавчера в 08:30
Мещеряков: к этому сезону реконструкция «РЖД Арены» не имеет никакого отношения
Чемпионатвчера в 07:27
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