с чего всё началось

«Российские железные дороги» на время отменили поезда на Украину и в Молдавию в связи с решением этих стран ограничить железнодорожное сообщение из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте РЖД. Когда движение поездов будет восстановлено, компания не уточняет.

РЖД из-за коронавируса отменила поезда на Украину, в Молдавию и Латвию

Общество Молдавия закрывает границы из-за коронавируса Премьер-министр Молдавии Ион Кику объявил о закрытии границ для иностранцев с 17 марта из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".

Общество Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.

Политика Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в течение трех дней Вечером в пятницу, 13 марта, Владимир Зеленский объявил о полном закрытии границ 17 марта и призвал туристов вернуться в страну в ближайшие три дня.

Авто АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross Версия LADA Largus Cross после обновления получит новый защитный обвес, который будет изготовлен из глянцевого пластика.

Спорт Большунов не считает себя королем лыжных гонок Российский лыжник, победитель общего зачета Кубка мира Александр Большунов считает, что называть его королем лыжных гонок преждевременно.

Футбол «Сочи» с Кокориным примет «Краснодар» Встречу между «Сочи» и «Краснодаром» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ Премьер». Начало трансляции 15 марта в 13:50 (время московское).

Политика Кравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил на место председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирину Геращенко, выступившую против прямого диалога с республиками Донбасса.

Армия и оружие Турции дали время на нейтрализацию террористов на трассе М4 в Сирии Турции после провокаций бандформирований во время совместного патрулирования в Идлибе предоставлено дополнительное время для нейтрализации террористов и обеспечения безопасности патрулирования трассы М4 в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.

Экономика Феноменальный рост: Украина посрамила международное агентство Международное рейтинговое агентство Fitch в марте спрогнозировало ускорение роста украинской экономики с 3,2% в 2019 году до 3,5% в 2020-м.

Политика Путин подписал закон об изменении Конституции Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции России. Теперь закон должен проверить Конституционный суд.

Происшествия Полуголый мужчина устроил скандал в аэропорту Домодедово В аэропорту Домодедово полуголый мужчина в нетрезвом состоянии устроил дебош, сообщает в воскресенье, 15 марта, пресс-служба транспортного управления МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).