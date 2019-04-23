Коронавирус
ВедомостиРЖД из-за коронавируса отменила поезда на Украину, в Молдавию и Латвию
«Российские железные дороги» на время отменили поезда на Украину и в Молдавию в связи с решением этих стран ограничить железнодорожное сообщение из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте РЖД. Когда движение поездов будет восстановлено, компания не уточняет.
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с чего всё началось
«В соответствии с уведомлениями железных дорог Украины и Молдовы о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов»,— говорится в сообщении ФПК.Коммерсантъ05:10
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Спорт
СМИ: УЕФА может провести «Финалы четырех» в ЛЧ и ЛЕ
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Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще
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Матч 22-го тура молодежного первенства России по футболу "Тамбов" - "Крылья Советов" был завершен досрочно из-за четырех красных карточек, показанных полевым игрокам самарского клуба.
Общество
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Политика
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Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в течение трех дней
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Компания призвала геймеров скачать приложение Folding@home. Недавно в нем появились проекты, направленные на борьбу с COVID-19.
Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross
Версия LADA Largus Cross после обновления получит новый защитный обвес, который будет изготовлен из глянцевого пластика.
Биатлон
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2019/20 и стал обладателем Большого хрустального глобуса.
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Большунов не считает себя королем лыжных гонок
Российский лыжник, победитель общего зачета Кубка мира Александр Большунов считает, что называть его королем лыжных гонок преждевременно.
Футбол
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Встречу между «Сочи» и «Краснодаром» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ Премьер». Начало трансляции 15 марта в 13:50 (время московское).
Политика
Кравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе
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Турции дали время на нейтрализацию террористов на трассе М4 в Сирии
Турции после провокаций бандформирований во время совместного патрулирования в Идлибе предоставлено дополнительное время для нейтрализации террористов и обеспечения безопасности патрулирования трассы М4 в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Гаджеты
Представлен новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy A11
Южнокорейский техногигант Samsung представил новый смартфон из своей бюджетной линейки устройств.
Фигурное катание
В новом номере Алина Загитова предстанет в образе Эсмеральды
Здоровье
В Москве закрыли школу на карантин из-за коронавируса у ребенка
Московскую школу, которую посещала заразившаяся коронавирусом девочка, закрыли на карантин, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по борьбе с вирусом.
Экономика
Феноменальный рост: Украина посрамила международное агентство
Международное рейтинговое агентство Fitch в марте спрогнозировало ускорение роста украинской экономики с 3,2% в 2019 году до 3,5% в 2020-м.
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Путин подписал закон об изменении Конституции
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Происшествия
Полуголый мужчина устроил скандал в аэропорту Домодедово
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Происшествия
У четверых кузбассовцев тесты не подтвердили коронавирус
В Новокузнецке у четверых пациентов, которые были госпитализированы в инфекционное отделение больницы №29 первый тест на коронавирус оказался отрицательным.