Транспорт

BFM.ruBFM.ruРЖД изменили правила продажи билетов

Компания РЖД изменила правила продажи билетов. С 23 апреля пассажиры при их покупке обязаны указывать свои контактные данные, в частности номер мобильного телефона или e-mail.
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РЖД внес коррективы в правила покупки билетов

Газета.Ru02:26

С 23 апреля россияне обязаны указывать контактные данные при покупке билета на поезд

Вести.Ru00:33

Пассажиров поездов обязали указывать контактные данные при покупке билета

Rambler News Serviceвчера в 14:04

При покупке билета на поезд с 23 апреля необходимо указывать контактные данные

Коммерсантъвчера в 14:29

Россиян с 23 апреля обяжут указывать контактную информацию при покупке билета на поезд

Интерфаксвчера в 14:14

РЖД изменили правила покупки билетов

РИА Новостивчера в 17:05

Пассажиры с 23 апреля при покупке ж/д билетов должны будут указывать контактную информацию

Агентство Москвавчера в 13:39
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