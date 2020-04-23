Транспорт
BFM.ruРЖД изменили правила продажи билетов
Компания РЖД изменила правила продажи билетов. С 23 апреля пассажиры при их покупке обязаны указывать свои контактные данные, в частности номер мобильного телефона или e-mail.
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Пассажиров поездов обязали указывать контактные данные при покупке билета
Rambler News Serviceвчера в 14:04
При покупке билета на поезд с 23 апреля необходимо указывать контактные данные
Коммерсантъвчера в 14:29
Россиян с 23 апреля обяжут указывать контактную информацию при покупке билета на поезд
Интерфаксвчера в 14:14
Пассажиры с 23 апреля при покупке ж/д билетов должны будут указывать контактную информацию
Агентство Москвавчера в 13:39
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