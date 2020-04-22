Транспорт
РИА НовостиРЖД изменили правила покупки билетов
Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail, сообщили в холдинге.
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При покупке билета на поезд с 23 апреля необходимо указывать контактные данные
Коммерсантъвчера в 14:29
Россиян обязали указывать контактные данные при покупке билета на поезд
Московский Комсомолецвчера в 14:25
Россиян с 23 апреля обяжут указывать контактную информацию при покупке билета на поезд
Интерфаксвчера в 14:14
Пассажиров поездов обязали указывать контактные данные при покупке билета
Rambler News Serviceвчера в 14:04
Пассажиры с 23 апреля при покупке ж/д билетов должны будут указывать контактную информацию
Агентство Москвавчера в 13:39
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Комментарии
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Россияне стали активнее скупать средства от похмелья
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