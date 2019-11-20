Экономика
ТАСС«Ъ»: РЖД хочет отказаться от приватизации пригородных перевозок
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) планирует отказаться от дальнейшей приватизации пригородных пассажирских компаний (ППК), сообщает в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на копию материалов к заседанию правительственной комиссии по транспорту, которое состоится 20 ноября.
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Польские СМИ назвали два сценария войны США с Россией
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МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
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Археологи заглянули в еще нетронутую гробницу императора Священной Римской империи Фридриха III, который правил в 1452 — 1493 годах.
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Глава Amazon Studios Дженнифер Салке в разговоре с Deadline подтвердила, что компания уже работает над вторым сезоном сериала по «Властелину колец».
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Историка-расчленителя Соколова дополнительно проверят на вменяемость
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Фадеев показал фото Глюкозы в начале карьеры
Продюсер Максим Фадеев опубликовал архивный снимок юной Натальи Чистяковой, ставшей известной певицей под псевдонимом Глюкоза.
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
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Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус
Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».
Армия и оружие
Двое военных США погибли при крушении вертолета в Афганистане
В афганской провинции Лонгар разбился вертолет США "Chinook", передает "Интерфакс". В результате крушения погибли двое американских военных.
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Выступая на слушаниях в палате представителей Конгресса США, экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что не оказывал никакого давления на украинские власти с целью инициировать расследование в отношении деятельности кандидата в президенты Джо Байдена.
Авто
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Открытие автосалона состоится 20 ноября, но корейский концерн "до последнего" не публиковал тизер своей премьеры.
Общество
В России согласована схема продажи красивых госномеров
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Момент падения авто с людьми в яму с кипятком в Пензе попал на видео
В Сети опубликована видеозапись с камер наблюдения, которые запечатлели момент падения легкового автомобиля в яму с кипятком в Пензе.
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Сына экс-президента ФРГ убили во время лекции в Берлине
В Берлине неизвестный ударил ножом сына бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера Фритца.
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В Эстонии потребовали от России вернуть «аннексированные территории»
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В Волгограде один человек пострадал в результате столкновения грузовика с более чем десятью автомобилями.
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Напомним, что уголовное дело возбудили в 2010 году из-за возможного изнасилования, однако Ассанж отрицал все обвинения, утверждая, что две девушки сами согласились на сексуальные отношения, к тому же они действовали из мести и были подвержены давлению полиции.
Экономика
Россия может ограничить импорт детских молочных смесей
Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу рассмотреть возможность ограничения импорта детских молочных смесей и ингредиентов для их производства, в том числе путем квотирования, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола совещания о мерах по развитию производства заменителей грудного молока.