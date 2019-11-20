Экономика

ТАССТАСС«Ъ»: РЖД хочет отказаться от приватизации пригородных перевозок

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) планирует отказаться от дальнейшей приватизации пригородных пассажирских компаний (ППК), сообщает в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на копию материалов к заседанию правительственной комиссии по транспорту, которое состоится 20 ноября.
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с чего всё началось

Электрички прибывают в ОАО РЖД

После продажи доли в ЦППК в январе 2018 года из зоны влияния ОАО РЖД вышло около 56% рынка пригородных железнодорожных перевозок, однако, сообщает монополия, это не решило «проблему своевременного обновления подвижного состава, требуются значительные субсидии государства».
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Электрички прибывают в ОАО РЖД

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СМИ узнали о планах РЖД отказаться от приватизации пригородных перевозок

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РЖД может отказаться от приватизации пригородных железнодорожных компаний

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Пажвок", в результате происшествия погибли два военнослужащих США.
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Директор колледжа в Благовещенске был уволен после того, как один из студентов устроил стрельбу в образовательном учреждении, передает ТАСС.
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