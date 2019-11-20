ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) планирует отказаться от дальнейшей приватизации пригородных пассажирских компаний (ППК), сообщает в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на копию материалов к заседанию правительственной комиссии по транспорту, которое состоится 20 ноября.

Футбол Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.

Авто Kia представит в Лос-Анджелесе новый компактный кроссовер Уже совсем скоро откроет свои двери автосалон в Лос-Анджелесе, накануне которого компания Kia анонсировала дебют нового кроссовера.

Происшествия Сына экс-президента Германии убили во время лекции Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.

Политика Зеленский обсудил газовую директиву Евросоюза с главой МИД Германии Ситуацию вокруг принятия в Германии закона об имплементации газовой директивы Евросоюза обсудили в Киеве президент Украины и глава МИД ФРГ Гайко Маас.

Политика Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.

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Политика Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.

Авто Ford представил электрокроссовер в стиле Mustang Открыты книги предварительного заказа Ford Mustang Mach-E, поставки которого начнутся в конце следующего года.

Общество РЖД показали прототип нового плацкартного вагона Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.

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