Экономика

ТАССТАСС«Ъ»: РЖД хочет отказаться от приватизации пригородных перевозок

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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) планирует отказаться от дальнейшей приватизации пригородных пассажирских компаний (ППК), сообщает в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на копию материалов к заседанию правительственной комиссии по транспорту, которое состоится 20 ноября.
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