Экономика
ТАСС«Ъ»: РЖД хочет отказаться от приватизации пригородных перевозок
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) планирует отказаться от дальнейшей приватизации пригородных пассажирских компаний (ППК), сообщает в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на копию материалов к заседанию правительственной комиссии по транспорту, которое состоится 20 ноября.
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Футбол
Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
Экономика
Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020—2022 годы
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и предстоящий период 2021—2022 годов.
Происшествия
Автомобиль с людьми упал в яму с кипятком в Пензе
Легковушка провалилась в яму с кипятком на стоянке, расположенной возле магазина в Пензе.
Авто
Kia представит в Лос-Анджелесе новый компактный кроссовер
Уже совсем скоро откроет свои двери автосалон в Лос-Анджелесе, накануне которого компания Kia анонсировала дебют нового кроссовера.
Политика
В Эстонии потребовали от России вернуть «аннексированные территории»
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Таллину якобы отнятые территории.
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Шоу-бизнес
Певец Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна
Певец Прохор Шаляпин расстался с экс-супругой народного артиста Армена Джигарханяна, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской из-за подозрений в измене.
Политика
Зеленский обсудил газовую директиву Евросоюза с главой МИД Германии
Ситуацию вокруг принятия в Германии закона об имплементации газовой директивы Евросоюза обсудили в Киеве президент Украины и глава МИД ФРГ Гайко Маас.
Политика
Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
Общество
Академики перечислили основные недостатки школьного образования
Всего в ходе проверки было сделано около 500 замечаний. Академики выделили несколько особо важных недостатков.
Армия и оружие
Двое военных США погибли при крушении вертолета в Афганистане
В афганской провинции Лонгар разбился вертолет США "Chinook", передает "Интерфакс". В результате крушения погибли двое американских военных.
Политика
Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Авто
Ford представил электрокроссовер в стиле Mustang
Открыты книги предварительного заказа Ford Mustang Mach-E, поставки которого начнутся в конце следующего года.
Здоровье
Россиян предупредили о возникающих перед смертью симптомах
Приступы сильной головной боли и двоение в глазах могут оказаться предвестниками смерти.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Технологии
Археологи заглянули в нетронутую гробницу императора Фридриха III
Археологи заглянули в еще нетронутую гробницу императора Священной Римской империи Фридриха III, который правил в 1452 — 1493 годах.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
Общество
«Уральские авиалинии» потеряли миллиард из-за отмены рейсов в Грузию
Помимо потерь от запрета на перелеты в Грузию, российские авиакомпании терпят рекордные убытки из-за высоких цен на авиакеросин.
Общество
МВД хочет перевести медсправки для водительских прав в электронный вид
Министерство внутренних дел страны создало проект закона, который позволит перевести медицинские справки для получения или замены водительского удостоверения в электронный вид.
Происшествия
На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ
Силовики пресекли незаконный вылов рыбы в Волгоградской области, который браконьеры вели под прикрытием научно-исследовательского института, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк.
Экономика
ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы
Пресс-служба ФАС сообщила РБК, что ведомство вместе с Минфином и ЦБ еще в декабре прошлого года направило в правительство доклад, где говорилось, что «взимаемые банками комиссии за осуществление межбанковских переводов в определенной мере являются барьерами для потребителя в случае принятия им решения о смене банка».
Общество
С набережной в Калифорнии уберут старую советскую подлодку
Советская подводная лодка Б-427, которая в течение 20 лет стояла на набережной калифорнийского города Лонг Бич, к маю будет убрана в другое место.
Происшествия
Грузовик протаранил 13 машин в Волгограде
Сообщается, что у грузовика Scania, который перевозил морковь, отказали тормоза, в результате чего 30-летний водитель протаранил 13 автомобилей.
Общество
«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей
Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Политика
В Раде предсказали уничтожение Украины из-за Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой принесет "разорение и уничтожение" нации, заявил депутат верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Наука
Ученые назвали главную причину возникновения рака
Здоровье
Рост атмосферного давления угрожает самочувствию метеозависимых людей
Значительный рост атмосферного давления в РФ угрожает самочувствию метеозависимых людей.
Армия и оружие