Политика

РЕН ТВРЕН ТВРФ допустила разрыв договора об управлении железными дорогами Армении

Отмечается, что досрочное расторжение договора может быть связано с уголовными делами, которые в настоящее время ведет полиция Армении. Известно, что железнодорожная инфраструктура Армении передана в концессионное управление "дочке" РЖД ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" сроком на 30 лет.
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с чего всё началось

Россия готовится досрочно прекратить обслуживание железной дороги Армении. Это связано с уголовным делом против дочки РЖД

Сотрудники железной дороги Армении перешли в штат нового предприятия. По условиям концессионного договора, российская госкомпания может управлять армянскими дорогами в течение 30 лет. Кроме того, "дочке" РЖД принадлежат все поезда.
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