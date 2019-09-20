Государственная компания «Российские железные дороги» (РЖД) готовится разорвать соглашение с властями Армении, утверждая, что они блокируют работу ее дочернего предприятия «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД), которое управляет армянскими железными дорогами.

с чего всё началось

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