Пенсии россиян – в инвестиции РЖД Государственная управляющая компания ВЭБ, распоряжающаяся пенсионными накоплениями 39 млн будущих пенсионеров, вложит в "вечные облигации" РЖД 100 млрд руб. Минфин разрешил это сделать, ограничив долю облигаций РЖД в портфеле ВЭБа 20%.

Общество Немецкий регулятор освободил «Северный поток» от газовой директивы Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило "Северный поток" от правил Газовой директивы ЕС на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор газопровода Nord Stream AG. 93

Экономика Россия сокращает вложения в госдолг США Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости". 508

Армия и оружие В России создадут Военно-инженерную академию Новая Военно-инженерная академия станет главным учебным заведением по подготовке военных специалистов данного профиля для Вооруженных сил, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу. 1

Общество В США оценили мировой ущерб от действий Китая по коронавирусу В США подсчитали, что мировой ущерб от действий Китая по коронавирусу составил $9 трлн, пишет РИА "Новости" со ссылкой на госсекретаря Майка Помпео.

Общество Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации. 1,5K

Экономика Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции. 49

Экономика Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года. 552

Общество «Роснефть» подала в суд на РБК В компании отмечают, что утверждение РБК ввело в заблуждение общественность, регуляторов и представителей рынка, а также «намеренно исказило истинную суть сделки» по продаже венесуэльских активов «Роснефти». 199

Общество Суд в США разрешил разрезать «Титаник» и достать телеграф Маркони Суд в США разрешил компании по подъёму затонувших судов разрезать обломки «Титаника», который покоится на дне Атлантического океана, и достать на поверхность телеграф Маркони. 2

Происшествия В Саратове семь человек получили травмы в результате ДТП с маршруткой Саратов, 20 мая 2020, 18:41 — REGNUM Семь человек пострадали в результате ДТП с маршрутной «Газелью» в Саратове.

Здоровье Ограничения уменьшили заболеваемость в районах Нижегородской области По данным правительства на 19 мая, доля районов Нижегородской области в общей статистике заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 снизилась до 50,3 процентов. 309

Общество В Думе предложили изменить ТК в пользу работающих на «удалёнке» Депутаты Госдумы от «Единой России» предлагают внести в трудовое законодательство ряд изменений, направленных на защиту интересов дистанционных работников.

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Григорович» отправился в Индийский океан В пресс-службе добавили, что после прохода Суэцкого канала корабли «Адмирал Григорович» и «Профессор Николай Муру» пройдут в Красное море, затем в Баб-эль-Мандебский пролив и после — в Аденский залив, из которого попадут в Индийский океан.

Общество Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации. 20