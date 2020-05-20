Экономика

Капитал страныКапитал страныРЖД навечно займут 100 млрд рублей пенсионных накоплений россиян

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Пенсии россиян – в инвестиции РЖД Государственная управляющая компания ВЭБ, распоряжающаяся пенсионными накоплениями 39 млн будущих пенсионеров, вложит в "вечные облигации" РЖД 100 млрд руб. Минфин разрешил это сделать, ограничив долю облигаций РЖД в портфеле ВЭБа 20%.
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