Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРЖД объявили об отмене поездов на Украину, в Молдавию и Латвию

Россия с 17 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД).
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«В соответствии с уведомлениями железных дорог Украины и Молдовы о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов»,— говорится в сообщении
 ФПК.
Коммерсантъ05:10

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РЖД объявили об отмене поездов на Украину, в Молдавию и Латвию

РИА Новости05:29

РЖД с 17 марта временно прекращает сообщение с Украиной, Молдавией и Латвией

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Курсирование поездов между Россией и Латвией прекращается

RT на русском05:03
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