с чего всё началось

Россия с 17 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД).

РЖД объявили об отмене поездов на Украину, в Молдавию и Латвию

Общество Экономист JPMorgan предупредил о череде дефолтов в ближайшее время В ближайшее время несколько стран могут объявить дефолт, заявил руководитель отдела рынков в JPMorgan International Дэвид Стаббс в интервью газете «Зеркало недели».

Политика Украинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.

Общество Трое россиян заразились коронавирусом на территории России По данным Роспотребнадзора, три случая заражения коронавирусом, выявленных в России, связаны с контактами с ранее заболевшими и не являются завозными.

Здоровье Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили специалисты ВОЗ По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, высокое число смертей в Италии от нового вируса связано с тем, что было сложно своевременно распознать эпидемию, пишет ТАСС.

Космос В России появится новый космический корабль В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Здоровье В Москве закрыли на карантин школу из-за девочки с коронавирусом Сообщается, что в течение 2 и 3 марта девочка посещала уроки, с 4 марта находилась дома, а с 10 марта ее класс был закрыт на карантин в связи с сезонным гриппом и ОРВИ.

Общество Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.

Общество Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.

Общество В Узбекистане из-за Covid-19 закрываются детсады, школы и вузы Ташкент, 15 марта 2020, 13:00 — REGNUM В Узбекистане с 16 марта из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19 закрываются все детсады, школы и вузы, сообщил журналистам глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов.

Политика Пушков объяснил атаку радикалов на посольство РФ в Киеве Российский сенатор Алексей Пушков назвал нападение украинских радикалов на посольство РФ в Киеве бешенством и безысходностью и объяснил их поступок.

Технологии В WhatsApp появилась функция удаления сообщений В мессенджере WhatsApp стала доступна функция удаления сообщений во всех чатах. Нововведение появилось после очередного обновления сервиса.