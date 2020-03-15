Коронавирус
РИА НовостиРЖД объявили об отмене поездов на Украину, в Молдавию и Латвию
Россия с 17 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД).
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с чего всё началось
«В соответствии с уведомлениями железных дорог Украины и Молдовы о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов»,— говорится в сообщении ФПК.Коммерсантъ05:10
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