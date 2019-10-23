По расчетам ОАО РЖД, которые видел "Ъ", суммарная стоимость ВСМ (CAPEX) оценивается в 2,295 трлн руб.: 1,59 трлн руб. — на участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, 530 млрд руб. — Москва — Нижний Новгород протяженностью 421 км (с учетом реконструкции пути), еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.

с чего всё началось

Согласно расчетам госкомпании, сумма в 2,295 трлн руб. складывается следующим образом: в 1,59 трлн руб. РЖД оценила участок Санкт-Петербург – Москва протяженностью 659 км, в 530 млрд руб. – участок Москва – Нижний Новгород протяженностью 421 км и еще 30,6 млрд руб. предлагается потратить на проектирование петербуржского участка.

РЖД оценила ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород в 2,3 трлн рублей

Спорт Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Общество Визитка Путина за два миллиона рублей обнаружена в продаже Старую визитку президента России Владимира Путина выставили на продажу за два миллиона рублей. Объявление появилось на платформе Avito.

Происшествия В Москве таксист не пропустил скорую и угрожал ее водителю ножом Таксист в Москве не пропустил автомобиль "скорой помощи" с включенными световыми спецсигналами, а затем стал угрожать ее водителю ножом, сообщается на сайте столичного ГУМВД России.

Шоу-бизнес Екатерина Варнава приняла участие в обнаженной фотосессии 34-летняя звезда Comedy Woman Екатерина Варнава приняла участие в откровенной фотосессии, снимки из которой опубликовала в своем микроблоге.

Политика Генсек НАТО призвал увеличить военную помощь Украине Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по Альянсу расширить предоставление помощи Украине.

Происшествия Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.

Шоу-бизнес Сын Кристины Орбакайте закрутил роман со студенткой Избранницу Дени Байсарова зовут Марией, она является 21-летней студенткой ВУЗа МГИМО.

Общество В Москве госпитализировали Елену Малышеву Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.

Политика Зеленский обсудил «формулу Штайнмайера» со Штайнмайером Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с рабочим визитом в Японии, встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Политика Володин раскритиковал депутатов за прогул обсуждения бюджета в Госдуме Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов присутствовать на обсуждении проекта бюджета.

Шоу-бизнес Игорь Петренко признался, что изменял первой жене с Климовой Игорь Петренко признался, что изменял первой жене с Климовой Оказалось, что брак двух востребованных актеров начался с довольно некрасивого момента.

Армия и оружие Путин и Эрдоган договорились по Сирии Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.

Музыка Танцующая на концерте Киркорова бабушка украла сердечко пользователей На днях в инстаграме Киркорова появилось видео концерта в Сыктывкаре. На сцене вместе с артистом весело отплясывает бабушка.

Происшествия В Петербурге две иномарки после ДТП врезались в толпу пешеходов Два легковых автомобиля - Volkswagen Polo и Renault - столкнулись на Лермонтовском проспекте Санкт-Петербурга, после чего врезались в толпу пешеходов.

Шоу-бизнес Решетова показала фигуру через шесть дней после родов Возлюбленная Тимати призналась, что ей осталось скинуть около семи килограммов Модель и предприниматель Анастасия Решетова показала фигуру через шесть дней после родов.

Экономика В России рекордно упал спрос на бензин Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».

Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.

Армия и оружие В США заявили об очередном унижении из-за России Журналисты телеканала считают, что сделка добавила унижения Вашингтону: министр обороны России Сергей Шойгу после переговоров лидеров двух стран «фактически заявил, что американцам пора покинуть Сирию».

Финансы Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6% Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.