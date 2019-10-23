По расчетам ОАО РЖД, которые видел "Ъ", суммарная стоимость ВСМ (CAPEX) оценивается в 2,295 трлн руб.: 1,59 трлн руб. — на участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, 530 млрд руб. — Москва — Нижний Новгород протяженностью 421 км (с учетом реконструкции пути), еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.

с чего всё началось

Стоимость создания высокоскоростной железнодорожной магистрали между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом (через Москву) составит порядка 2,295 трлн рублей. Такие расчеты сделали в ОАО «РЖД» и передали их в правительство.

В РЖД посчитали стоимость ВСМ между Петербургом и Нижним Новгородом

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