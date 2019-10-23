Экономика
ВедомостиРЖД оценила ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород в 2,3 трлн рублей
Согласно расчетам госкомпании, сумма в 2,295 трлн руб. складывается следующим образом: в 1,59 трлн руб. РЖД оценила участок Санкт-Петербург – Москва протяженностью 659 км, в 530 млрд руб. – участок Москва – Нижний Новгород протяженностью 421 км и еще 30,6 млрд руб. предлагается потратить на проектирование петербуржского участка.
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с чего всё началось
По расчетам ОАО РЖД, которые видел "Ъ", суммарная стоимость ВСМ (CAPEX) оценивается в 2,295 трлн руб.: 1,59 трлн руб. — на участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, 530 млрд руб. — Москва — Нижний Новгород протяженностью 421 км (с учетом реконструкции пути), еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.Коммерсантъвчера в 18:16
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Из Петербурга в Нижний Новгород построят высокоскоростную магистраль за 2,3 триллиона
Петербургский дневник00:44
Скоростная железная дорога из Петербурга до Нижнего Новгорода будет стоить 2,3 триллиона рублей
КП - Санкт-Петербург01:57
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