Экономика

РБКРБКРЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн

По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось

Проект ВСМ претендует на грант в 600 млрд руб

По расчетам ОАО РЖД, которые видел "Ъ", суммарная стоимость ВСМ (CAPEX) оценивается в 2,295 трлн руб.: 1,59 трлн руб. — на участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, 530 млрд руб. — Москва — Нижний Новгород протяженностью 421 км (с учетом реконструкции пути), еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
Коммерсантъвчера в 18:16

Подробнее о событии

Проект ВСМ претендует на грант в 600 млрд руб

Коммерсантъвчера в 18:16

Сапсаны не отменят. РЖД хочет грант в 600 млрд на скоростную магистраль Петербург — Нижний Новгород

Фонтанка.Ру00:40

Высокоскоростная магистраль из Петербурга в Нижний Новгород обойдётся в 2,3 трлн

78.ru00:15

Из Петербурга в Нижний Новгород построят высокоскоростную магистраль за 2,3 триллиона

Петербургский дневник00:44

РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в 2,3 трлн

Piter.tv00:42

РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн

РБКвчера в 23:59

Высокоскоростную магистраль из Петербурга в Нижний Новгород оценили в 2,3 трлн рублей

Телеканал Санкт-Петербург01:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 01:49, Ашберн
Армия и оружие

Путин и Эрдоган договорились по Сирии

Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 13:20
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Армия и оружие

В Германии признали превосходство «Арматы» над «Леопардом-2»

Российский танк Т-14 «Армата» с модернизированной 125-миллиметровой пушкой превосходит по своим характеристикам немецкий танком «Леопард-2».
Новый День вчера в 08:59
Фигурное катание

Алексей Ягудин: Мы с Таней научились отодвигать свое олимпийское «я» и слушать друг друга

Совсем скоро увидеть выступление Алексея Ягудина петербуржцы смогут вживую.
КП - Санкт-Петербург 21 октября в 14:10
Политика

Посольство России в США направило запрос об аресте Ахмеда Билалова

Посольство России в США направило запрос в Госдепартамент по поводу задержания бывшего главы компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова.
REGNUM вчера в 23:09
Политика

Российско-африканский саммит в Сочи соберет глав более 40 стран

Рекордное количество глав африканских государств примут участие в саммите Россия-Африка в Сочи 23-24 октября.
Вести.Ru 21 октября в 14:57
Армия и оружие

Ракетные корабли России вошли в Азовское море

Военное дело вчера в 08:44
Музыка

Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»

Piter.tv вчера в 09:56
Политика

Борис Джонсон призвал парламент принять сделку по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал парламент принять сделку по Brexit — для «исцеления и объединения», 22 октября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 10:30
Кино

В Екатеринбурге сегодня состоится встреча с режиссером Юрием Быковым

В кинотеатре ТЦ «Радуга парк» пройдет премьера нового фильма «Сторож», который режиссер представит лично, а после показа можно будет задать Юрию Быкову вопросы.
Эхо Москвы в Екатеринбурге вчера в 02:01
Экономика

В резком росте доходов россиян усомнились

Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
Lenta.ru вчера в 23:10
Происшествия

Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом

Газета.Ru вчера в 21:56
Футбол

Андрей Аршавин: «С опасением жду матча „Зенита“ с „Лейпцигом“»

Думаю, у «Зенита» есть все, чтобы достичь положительного результата, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
Матч ТВ 00:25
Армия и оружие

Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты

Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК 21 октября в 14:35
Общество

Украинское КБ может передать Китаю технологии по Ан-225

Издание отмечает, что в Пекине рассчитывают использовать наработки по Ан-225 с целью вывести потенциал авиаперевозок на новый уровень.
News.ru 21 октября в 21:41
Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

РБК вчера в 05:34
Политика

Шушкевич прокомментировал заявление Горбачёва о холодной войне

Экс-председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с НСН прокомментировал заявление бывшего президента СССР Михаила Горбачёва о том, что окончание холодной войны было общей победой для Советского Союза и Запада, однако западные политики и прежде всего США объявили победителями себя.
RT на русском вчера в 07:19
Хоккей

Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Калгари» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 01:09
Политика

В Госдепе заявили о «дырах» в договорённостях России и Турции по САР

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что в договорённостях, достигнутых Россией и Турцией по Сирии, много «дыр».
RT на русском вчера в 22:30
Политика

WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.
РБК вчера в 17:56
Кино

«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные

Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20 октября в 17:44
Происшествия

Житель Камчатки укусил за ухо инспектора ДПС

Инспектор ДПС ГИБДД стал оформлять административное правонарушение, посадил мужчину в служебную машину, но тот не прекратил дебоширить и укусил представителя закона за ухо.
Российская газета вчера в 23:37
Происшествия

Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе

Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
Lenta.ru вчера в 09:27
Экономика

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 13:42
Политика

Зеленский и Штайнмайер подтвердили роль «нормандского формата» в урегулировании в Донбассе

Президенты Украины и ФРГ Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили, что "нормандский формат" является ключевым для достижения мира в Донбассе.
ТАСС 01:36
Гаджеты

Honor представил «молодежный» смартфон Honor 20 Lite с тройной камерой

Honor провел презентацию новой версии смартфона Honor 20, которую позиционируют как молодежную, для китайского рынка она носит название Honor 20 Youth Edition.
Народные новости вчера в 22:37
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова в Лас-Вегасе показала номер с переодеванием

Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с показательной программой на этапе Гран-при Skate America.
Pravda.Ru 21 октября в 12:08
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Наука

На дне Волги под Самарой обнаружили старинную ладью

Под Самарой на дне Волги нашли старинную ладью. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Самарского политехнического университета.
REGNUM вчера в 02:50
Общество

Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан

РИА Новости вчера в 21:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное