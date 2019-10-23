Экономика
РБКРЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн
По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
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По расчетам ОАО РЖД, которые видел "Ъ", суммарная стоимость ВСМ (CAPEX) оценивается в 2,295 трлн руб.: 1,59 трлн руб. — на участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, 530 млрд руб. — Москва — Нижний Новгород протяженностью 421 км (с учетом реконструкции пути), еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.Коммерсантъвчера в 18:16
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Из Петербурга в Нижний Новгород построят высокоскоростную магистраль за 2,3 триллиона
Петербургский дневник00:44
Высокоскоростную магистраль из Петербурга в Нижний Новгород оценили в 2,3 трлн рублей
Телеканал Санкт-Петербург01:38
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Армия и оружие
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 13:20
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Армия и оружие
В Германии признали превосходство «Арматы» над «Леопардом-2»
Российский танк Т-14 «Армата» с модернизированной 125-миллиметровой пушкой превосходит по своим характеристикам немецкий танком «Леопард-2».
Новый День вчера в 08:59
Фигурное катание
Алексей Ягудин: Мы с Таней научились отодвигать свое олимпийское «я» и слушать друг друга
Совсем скоро увидеть выступление Алексея Ягудина петербуржцы смогут вживую.
КП - Санкт-Петербург 21 октября в 14:10
Политика
Посольство России в США направило запрос об аресте Ахмеда Билалова
Посольство России в США направило запрос в Госдепартамент по поводу задержания бывшего главы компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова.
REGNUM вчера в 23:09
Политика
Российско-африканский саммит в Сочи соберет глав более 40 стран
Рекордное количество глав африканских государств примут участие в саммите Россия-Африка в Сочи 23-24 октября.
Вести.Ru 21 октября в 14:57
Армия и оружие
Ракетные корабли России вошли в Азовское море
Военное дело вчера в 08:44
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»
Piter.tv вчера в 09:56
Политика
Борис Джонсон призвал парламент принять сделку по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал парламент принять сделку по Brexit — для «исцеления и объединения», 22 октября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 10:30
Кино
В Екатеринбурге сегодня состоится встреча с режиссером Юрием Быковым
В кинотеатре ТЦ «Радуга парк» пройдет премьера нового фильма «Сторож», который режиссер представит лично, а после показа можно будет задать Юрию Быкову вопросы.
Эхо Москвы в Екатеринбурге вчера в 02:01
Экономика
В резком росте доходов россиян усомнились
Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
Lenta.ru вчера в 23:10
Происшествия
Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Газета.Ru вчера в 21:56
Футбол
Андрей Аршавин: «С опасением жду матча „Зенита“ с „Лейпцигом“»
Думаю, у «Зенита» есть все, чтобы достичь положительного результата, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
Матч ТВ 00:25
Армия и оружие
Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты
Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК 21 октября в 14:35
Общество
Украинское КБ может передать Китаю технологии по Ан-225
Издание отмечает, что в Пекине рассчитывают использовать наработки по Ан-225 с целью вывести потенциал авиаперевозок на новый уровень.
News.ru 21 октября в 21:41
Происшествия
Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве
РБК вчера в 05:34
Политика
Шушкевич прокомментировал заявление Горбачёва о холодной войне
Экс-председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с НСН прокомментировал заявление бывшего президента СССР Михаила Горбачёва о том, что окончание холодной войны было общей победой для Советского Союза и Запада, однако западные политики и прежде всего США объявили победителями себя.
RT на русском вчера в 07:19
Хоккей
Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Калгари» в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 01:09
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В Госдепе заявили о «дырах» в договорённостях России и Турции по САР
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что в договорённостях, достигнутых Россией и Турцией по Сирии, много «дыр».
RT на русском вчера в 22:30
Политика
WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.
РБК вчера в 17:56
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20 октября в 17:44
Происшествия
Житель Камчатки укусил за ухо инспектора ДПС
Инспектор ДПС ГИБДД стал оформлять административное правонарушение, посадил мужчину в служебную машину, но тот не прекратил дебоширить и укусил представителя закона за ухо.
Российская газета вчера в 23:37
Происшествия
Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе
Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
Lenta.ru вчера в 09:27
Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 13:42
Политика
Зеленский и Штайнмайер подтвердили роль «нормандского формата» в урегулировании в Донбассе
Президенты Украины и ФРГ Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили, что "нормандский формат" является ключевым для достижения мира в Донбассе.
ТАСС 01:36
Гаджеты
Honor представил «молодежный» смартфон Honor 20 Lite с тройной камерой
Honor провел презентацию новой версии смартфона Honor 20, которую позиционируют как молодежную, для китайского рынка она носит название Honor 20 Youth Edition.
Народные новости вчера в 22:37
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова в Лас-Вегасе показала номер с переодеванием
Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с показательной программой на этапе Гран-при Skate America.
Pravda.Ru 21 октября в 12:08
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Наука
На дне Волги под Самарой обнаружили старинную ладью
Под Самарой на дне Волги нашли старинную ладью. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Самарского политехнического университета.
REGNUM вчера в 02:50
Общество
Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
РИА Новости вчера в 21:24