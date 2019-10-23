Общество

РБКРБКРЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн

По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
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с чего всё началось

Проект ВСМ претендует на грант в 600 млрд руб

По расчетам ОАО РЖД, которые видел "Ъ", суммарная стоимость ВСМ (CAPEX) оценивается в 2,295 трлн руб.: 1,59 трлн руб. — на участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, 530 млрд руб. — Москва — Нижний Новгород протяженностью 421 км (с учетом реконструкции пути), еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
Коммерсантъвчера в 18:16

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Проект ВСМ претендует на грант в 600 млрд руб

Коммерсантъвчера в 18:16

«Ъ»: проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород оценивается в 2,3 трлн рублей

ТАССвчера в 18:51

Сапсаны не отменят. РЖД хочет грант в 600 млрд на скоростную магистраль Петербург — Нижний Новгород

Фонтанка.Ру00:40

Высокоскоростная магистраль из Петербурга в Нижний Новгород обойдётся в 2,3 трлн

78.ru00:15

Из Петербурга в Нижний Новгород построят высокоскоростную магистраль за 2,3 триллиона

Петербургский дневник00:44

РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в 2,3 трлн

Piter.tv00:42

РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн

РБКвчера в 23:59
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Общество

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

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Газета.Ru вчера в 21:56
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«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Российским кинопиратам отключили плеер

В Нидерландах отключили серверы стримингового плеера Moonwalk.
Телеканал 360° вчера в 06:53
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Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

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Экономика

В России рекордно упал спрос на бензин

Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
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WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.
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Общество

Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой

РБК 21 октября в 15:58
Армия и оружие

Путин и Эрдоган договорились по Сирии

Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 13:20
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
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Фигуристка Щербакова в Лас-Вегасе показала номер с переодеванием

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Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском 21 октября в 14:12
Футбол

Гулачи: «Лейпциг» обязан победить «Зенит» в матче ЛЧ

Голкипер немецкого «Лейпцига» Петер Гулачи поделился ожиданиями от матча с российским «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском вчера в 11:53
Армия и оружие

В США провели испытания гиперзвукового двигателя проекта HTX

DARPA называет реализуемый проект HTX.
Военное обозрение вчера в 23:51
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«Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом» в Лиге чемпионов

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Фергюсон бросил вызов Джонсу: он порет чушь

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон бросил вызов Джону Джонсу - лидеру рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от веса.
Газета.Ru вчера в 07:19
Общество

Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова

Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.
Коммерсантъ 00:42
Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Общество

Украинское КБ может передать Китаю технологии по Ан-225

Издание отмечает, что в Пекине рассчитывают использовать наработки по Ан-225 с целью вывести потенциал авиаперевозок на новый уровень.
News.ru 21 октября в 21:41
Политика

Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате»

Говоря о возможности проведения саммита в «нормандском формате» российский лидер акцентировал внимание на необходимости его тщательной подготовки, что «позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений».
Lenta.ru 21 октября в 12:54
Общество

Правительство Украины обязало «Нафтогаз» поставлять газ в ДНР и ЛНР

«Нафтогаз Украины» должен поставлять газ ДНР и ЛНР без учёта долгов, сказано в постановлении №875 от 12 октября 2019 года, опубликованном на официальном сайте правительства Украины.
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В центре Киева два человека погибли в результате взрыва гранаты

Российская газета вчера в 18:23
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Онколог сообщил проверенные способы снизить риск рака

Россиянам рассказали о том, как можно снизить риск заболевания раком.
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Армия и оружие

Бомбардировщики США совершили полеты около Крыма

Стратегические бомбардировщики США отработали тренировочные полеты над акваторией Черного моря, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 20:58
Политика

Глава ПНС Ливии прибыл в Сочи на саммит «Россия – Африка»

Глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж прибыл во вторник вечером в Сочи для участия в форуме "Россия – Африка", сообщил РИА Новости руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.
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Политика

Экс-глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Американские иммиграционные службы задержали в Майами бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:57
Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

РИА Новости вчера в 03:22
Общество

Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
РИА Новости вчера в 08:00
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