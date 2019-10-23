Экономика

РБКРБКРЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн

По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
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с чего всё началось

Проект ВСМ претендует на грант в 600 млрд руб

По расчетам ОАО РЖД, которые видел "Ъ", суммарная стоимость ВСМ (CAPEX) оценивается в 2,295 трлн руб.: 1,59 трлн руб. — на участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, 530 млрд руб. — Москва — Нижний Новгород протяженностью 421 км (с учетом реконструкции пути), еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
Коммерсантъвчера в 18:16

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Стало известно, во сколько обойдётся строительство ВСМ от Нижнего Новгорода до Москвы

Нижний Новгород on-line05:55

РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн

РБКвчера в 23:59

РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в 2,3 трлн

Piter.tv00:42

«Сапсаны» не отменят. РЖД хочет грант в 600 млрд на скоростную магистраль Петербург — Нижний Новгород

Фонтанка.Ру00:40

Высокоскоростная магистраль из Петербурга в Нижний Новгород обойдётся в 2,3 трлн

78.ru00:15

Из Петербурга в Нижний Новгород построят высокоскоростную магистраль за 2,3 триллиона

Петербургский дневник00:44

Проект ВСМ претендует на грант в 600 млрд руб

Коммерсантъвчера в 18:16
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