Экономика

РБКРБКРЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн

По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
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с чего всё началось

Проект ВСМ претендует на грант в 600 млрд руб

По расчетам ОАО РЖД, которые видел "Ъ", суммарная стоимость ВСМ (CAPEX) оценивается в 2,295 трлн руб.: 1,59 трлн руб. — на участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, 530 млрд руб. — Москва — Нижний Новгород протяженностью 421 км (с учетом реконструкции пути), еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
Коммерсантъвчера в 18:16

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Высокоскоростная магистраль из Петербурга в Нижний Новгород обойдётся в 2,3 трлн

78.ru00:15

РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн

РБКвчера в 23:59

Проект ВСМ претендует на грант в 600 млрд руб

Коммерсантъвчера в 18:16
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Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

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News.ru вчера в 16:52
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