По расчетам ОАО РЖД, которые видел "Ъ", суммарная стоимость ВСМ (CAPEX) оценивается в 2,295 трлн руб.: 1,59 трлн руб. — на участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, 530 млрд руб. — Москва — Нижний Новгород протяженностью 421 км (с учетом реконструкции пути), еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.

с чего всё началось

Согласно расчетам госкомпании, сумма в 2,295 трлн руб. складывается следующим образом: в 1,59 трлн руб. РЖД оценила участок Санкт-Петербург – Москва протяженностью 659 км, в 530 млрд руб. – участок Москва – Нижний Новгород протяженностью 421 км и еще 30,6 млрд руб. предлагается потратить на проектирование петербуржского участка.

РЖД оценила ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород в 2,3 трлн рублей

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