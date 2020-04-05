Коронавирус
Мой БрянскРЖД отменила поезда в Калининград
РЖД временно отменила поезда до Калининграда, которые идут транзитом через Белоруссию и Литву, сообщают «Известия». Изменит график и поезд, который должен был отправиться 5 апреля из Москвы. Билеты можно сдать в кассах без дополнительных плат.
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«С 6 апреля временно отменяются поезда в сообщении с Калининградом, следующие транзитом через территории Республики Беларусь и Литовской Республики», — говорится в сообщении РЖД.RT на русском07:17
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