Коронавирус

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РЖД временно отменила поезда до Калининграда, которые идут транзитом через Белоруссию и Литву, сообщают «Известия». Изменит график и поезд, который должен был отправиться 5 апреля из Москвы. Билеты можно сдать в кассах без дополнительных плат.
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с чего всё началось
«С 6 апреля временно отменяются поезда в сообщении с Калининградом, следующие транзитом через территории Республики Беларусь и Литовской Республики», — говорится
 в сообщении РЖД.
RT на русском07:17

Подробнее о событии

Поезда в Калининградскую область вообще отменяются

Русский Запад08:05

РЖД с 6 апреля отменяют поезд, курсирующий между Калининградом и Москвой

Агентство Москва07:32

РЖД отменяет поезда в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга

Калининград.Ru07:15

РЖД отменяет поезда в Калининград

RT на русском07:17

РЖД отменят поезда в Калининград, следующие через Белоруссию и Литву

РИА Новости07:10

РЖД с 6 апреля временно отменяет поезда в Калининград

ТАСС07:06

РЖД отменила поезда в Калининград

Известия07:00
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