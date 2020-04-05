Коронавирус

REGNUMREGNUMРЖД ограничили сообщение с Калининградской областью

С 6 апреля отменяются поезд №30/29 Калининград — Москва и поезд №80/79 Калининград — Санкт-Петербург, которые следуют транзитом через Белоруссию и Литву. В РЖД отметили, что билеты вернут без штрафных санкций.
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Поезда в Калининградскую область вообще отменяются

Русский Запад08:05

РЖД отменила поезда в Калининград

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В РЖД отменят поезда, следующие в Калининград через Белоруссию и Литву

Клопс07:24

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Калининград.Ru07:15

РЖД отменят поезда в Калининград, следующие через Белоруссию и Литву

РИА Новости07:10

РЖД с 6 апреля временно отменяет поезда в Калининград

ТАСС07:06

РЖД с 6 апреля отменяют поезд, курсирующий между Калининградом и Москвой

Агентство Москва07:32
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