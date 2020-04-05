Коронавирус
REGNUMРЖД ограничили сообщение с Калининградской областью
С 6 апреля отменяются поезд №30/29 Калининград — Москва и поезд №80/79 Калининград — Санкт-Петербург, которые следуют транзитом через Белоруссию и Литву. В РЖД отметили, что билеты вернут без штрафных санкций.
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Общество
Третий пациент с коронавирусом умер в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге умер третий пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция».
Происшествия
Дом в Орехово-Зуеве, где произошел взрыв газа, будут восстанавливать
Жилой дом в Орехово-Зуеве, где в субботу произошел взрыв бытового газа, решили восстанавливать.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко
Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Экономика
ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России
Сочетание "карантинного шока" и резкого падения нефтяных доходов означает, что для России кризис может оказаться куда более серьезными, чем для мира в целом, предупреждают экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Политика
Песков оценил нагрузку на экономику России из-за нерабочих дней
Решение о продлении нерабочей недели в России является серьезной нагрузкой на экономическую жизнь страны.
Авто
Появилось первое фото нового Lada Largus FL
В конце января «АвтоВАЗ» собрал пробную партию LADA Largus FL с новым интерьером и внешностью в «Х-стиле».
Общество
Свердловский губернатор разрешил работать в карантин ряду организаций
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил список организаций, которым можно работать во время режима самоизоляции.
Общество
Александр Беглов изменил правила жизни для петербуржцев на карантине
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес важные изменения в постановление, определяющее правила жизни в городе во время нерабочего апреля.
Политика
Минкомсвязь и МИД займутся идентификацией возвращающихся в Россию
Минкомсвязь и МИД России должны создать единую информационную систему для идентификации людей, которые возвращаются в Россию.
Политика
Минобороны России перевело военкоматы на удаленную работу
Сотрудники военкоматов переведены на удаленную работу в рамках мер по противодействию распространению коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Шоу-бизнес
Виктория Боня извинилась перед Аленой Шишковой
Напоминаем, что телеведущая критиковала неестественную внешность Шишковой, за что получила негативную реакцию в ответ.
Хоккей
Леонид Вайсфельд: «„Адмирал“ — полностью искусственный клуб. Его судьба зависит от волевого решения сверху»
Судьба «Адмирала» зависит не столько от экономики, сколько от волевого решения сверху, — заявил Вайсфельд.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Политика
Германия обвинила США в конфискации медицинских масок
Германия обвинила США в конфискации уже оплаченных медицинских масок.
Общество
В Москве выявлены 536 новых заболевших коронавирусом
В столице за сутки число заболевших коронавирусом нового типа выросло на 536 человек и достигло 3893.
Общество
Власти Подмосковья объяснили правила передвижения на автомобилях
Жители Московской области в период действия режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса могут на личном транспорте доехать до ближайших магазинов (продуктовых гипермаркетов).
Общество
Попова: Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом
По последним данным, в России выявлено 5389 инфицированных (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели.
Армия и оружие
Корабль «Сметливый» внесли в Книгу рекордов ВС России
Сторожевой корабль «Сметливый» был включен в Книгу рекордов Вооруженных сил России за свою службу в составе Черноморского флота на протяжение 50 лет.
Происшествия
Мемориальные таблички украинским военным повредили в Полтаве
Как сообщили РИА Новости в воскресенье пресс-службе полиции, неизвестные сломали три мемориальных таблички участникам антитеррористической операции на востоке страны.
Общество
Раскрыты занятия россиян во время карантина
Самым популярным занятием россиян в режиме самоизоляции стало общение с семьей.
Общество
4 апреля в Китае объявлено днем траура по жертвам коронавируса
В стране приспустят государственные флаги и приостановят общественные развлечения В День поминовения усопших, который в Китае проводится традиционно 4 апреля, в КНР проведут национальную церемонию в память о погибших в борьбе с коронавирусной инфекцией и павших в борьбе с COVID-19.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Общество
Правительство утвердило порядок выплат на детей от трех до семи лет
Россияне могут обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет как лично, так и через МФЦ и с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
Авто
Toyota в России подняла цены на автомобили
Больше всего подорожал внедорожник Land Cruiser 200 в базовой комплектации. Toyota подняла цены на автомобили на российском рынке.
Общество
В России зафиксировано 658 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавируса в 14 регионах. Впервые диагноз поставлен в Камчатском крае.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Общество
Амир Хан: «Коронавирус пришел не из Китая. Это все из-за вышек 5G»
Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан высказал свою версию появления пандемии коронавируса.
Общество
Какие профессии могут оказаться невостребованными после окончания пандемии коронавируса
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии окажутся невостребованными или избыточно конкурентными после окончания пандемии коронавируса.
Кино