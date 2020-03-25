Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъРЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса

Периодичность движения некоторых поездов внутри России изменена на фоне коронавируса, сообщается на сайте РЖД. Поезда, на которые сейчас нет спроса, будут временно отменены. Все изменения приводятся в сообщении компании.
Читать в источнике
Комментировать206

Подробнее о событии

РЖД из-за коронавируса отменят ряд поездов в России

РИА Новости02:55

РЖД опубликовали информацию об изменениях в расписании поездов

ТАСС03:42

РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

RT на русском02:09

РЖД отменит часть поездов дальнего следования из-за коронавируса

Ведомости02:23

РЖД отменили часть поездов внутри России из-за коронавируса

РБК02:16

РЖД отменит ряд поездов по России

Известия02:25

РЖД на фоне коронавируса отменяют ряд поездов в России

ПРАЙМ02:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
ТАСС 03:30
Шоу-бизнес

Зубков подарил жене на день рождения Porsche за 15 миллионов рублей

Баскетболист подарил супруге автомобиль Porsche стоимостью примерно 15 млн рублей.
Спорт-Экспресс 01:50
Происшествия

Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения

В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Интерфакс вчера в 23:22
Общество

Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 01:24
Политика

Матвиенко проинформировала Путина о дефиците масок и антисептиков

РИА Новости 03:34
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:56
Политика

Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Россия готова в случае необходимости помочь Соединённым Штатам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 01:38
Общество

Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке

Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Rambler News Service вчера в 09:35
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Чтобы избежать ненужных сплетен и домыслов, Муцениеце рассказала о причинах расставания.
Kleo.ru 04:21
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы

Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
РБК 04:10
Здоровье

В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому

Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.
Известия вчера в 16:37
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru вчера в 17:03
Политика

Украина обвинила Россию в манипулировании пандемией коронавируса

Россия манипулирует пандемией коронавируса для того, чтобы снять с себя санкции.
Lenta.ru 04:15
Футбол

«Матч ТВ» назвал матчи, который покажет в пятницу в прямом эфире

Телеканал «Матч ТВ» на своём официальном сайте разместил телепрограмму на пятницу, 27 марта.
Евро-футбол.ру 02:11
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия ЦБ во время пандемии

ЦБ не считает ситуацию, сложившуюся в стране из-за коронавируса, кризисом, а потому не планирует в ближайшее время предпринимать решительных действий.
Компания 01:27
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Известия вчера в 16:32
Политика

Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 14:51
Здоровье

На Ставрополье подтвердили второй случай заражения коронавирусом

РИА Карачаево-Черкесия 03:28
Театры

Александр Домогаров разорвал отношения с МХАТом

Газета.Ru 03:28
Космос

Роскосмос: перед стартом у ракет проверяют сотни тысяч параметров

Подготовка ракеты "на земле" включает проверку сотен тысяч параметров.
ТАСС 02:15
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
ТАСС 02:55
Армия и оружие

В Италии определили город для работы военных вирусологов из России

Накануне, 23 марта, десять самолетов ВКС России доставили военных вирусологов и медоборудование в Италию.
Известия вчера в 06:59
Общество

Белый дом и сенат договорились простимулировать экономику на $2 трлн

Ожидается, соглашение в скором времени будет обсуждено на заседании сената конгресса США.
RuNews24.ru 04:12
Общество

В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
RT на русском 03:48
Общество

В Госдуме предложили отменить коммунальные платежи на время карантина

Москва, 25 марта 2020, 06:15 — REGNUM Освободить жителей России от коммунальных платежей на время карантина в связи с распространением коронавируса предложил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).
REGNUM вчера в 23:15
Наука

В Сингапуре разработали пятиминутный тест на коронавирус

Ученые из Сингапура разработали экспресс-тест на коронавирус.
АБН 03:18
Шоу-бизнес

Модель показала фигуру в купальнике, находясь в самоизоляции в горах

Датская супермодель и фотограф Хелен Кристенсен поделилась с подписчиками серией снимков в купальнике во время самоизоляции.
Рамблер вчера в 16:57
Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.25b — ослабили Lycan и Weaver

Valve выпустила обновление 7.25b для Dota 2. В нём разработчики ослабили героев Lycan и Weaver, а также изменили характеристики некоторых предметов.
CyberSport.ru 02:08
Наука

Выявлен скрытый симптом коронавируса

Как показало исследование, у многих зараженных коронавирусом пациентов, которые не имеют типичных симптомов заболевания, есть общий признак – они на некоторое время теряют способность различать запахи.
Что происходит 04:17
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное