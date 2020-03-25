РЖД добавили на своем сайте раздел с информацией об изменениях в расписании поездов внутрироссийского сообщения в связи с распространением коронавируса. Раздел с оперативными данными доступен по ссылке с главной страницы сайта. Ранее там публиковали также списки отмененных международных поездов.

РЖД опубликовали информацию об изменениях в расписании поездов

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