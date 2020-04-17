Транспорт
РБКРЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники
Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга. Так, в летний сезон РЖД отменят 76 поездов, в майские праздники — 53.
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с чего всё началось
Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга.РБК13:01
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