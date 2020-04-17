с чего всё началось

В РЖД сообщили, что в связи со значительным сокращением спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки буду временно выведены из обращения 76 поездов, дополнительно назначенных на летний сезон 2020 года.

РЖД отменили дополнительные поезда на майские праздники и лето

Здоровье О росте бессимптомных заражений коронавирусом заявил Роспотребнадзор Глава Роспсотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что доля россиян, которые являются бессимптомными носителями коронавируса, составляет почти половину от всех инфицированных. 762

Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 1,5K

Гаджеты В Европе вышел бюджетный смартфон Redmi Note 9S Redmi Note 9S построен на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 720, в оснащение смартфона входит 6,67-дюймовый экран с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Аппарат снабжен защитой от брызг; ёмкость аккумулятора составляет 5020 мАч.

Политика Глава МИД Китая предложил Франции усилить совместную поддержку ВОЗ Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном предложил Парижу оказать совместную поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для усиления ее влияния на международной арене.

Общество В Хакасии задержали исполняющего обязанности замглавы региона В Абакане 17 апреля задержали и. о. заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова. 262

Экономика ВВП Китая упал впервые за 28 лет За первые три месяца 2020 года ВВП Китая упал почти на 7%. Снижение экономики страны произошло впервые с начала официальных наблюдений — с 1992 года. 150

Авто Появились изображения новой Mazda 6 Капот, скорее всего, тоже удлинится – по крайней мере, таким он выглядит на концепте Mazda Vision Coupe, чья стилистика, по слухам, и должна стать главным лейтмотивом в создании новой Mazda 6. От него же новинке наверняка достанутся зауженные фары, визуально объединенные с более массивной (чем сейчас) решеткой радиатора. 12

Общество Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом. 2,1K

Политика Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства. 1,4K

Гаджеты 5G-смартфон Realme X50 Youth Edition получит процессор MediaTek Dimensity 1000 В основу смартфона ляжет процессор MediaTek Dimensity 1000 с интегрированным модемом 5G.

Космос МКС-модуль «Наука» отправился в вакуумную камеру Государственная корпорация Роскосмос рассказала о подготовке к запуску многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» — долгостроя, вывод которого на орбиту многократно переносился.

Гаджеты Бюджетный iPhone SE представила Apple Американская компания Apple представила первый в текущем году смартфон — iPhone SE. 622

Общество В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта. 517