Транспорт
ИнтерфаксРЖД отменили дополнительные поезда на майские праздники и лето
В РЖД сообщили, что в связи со значительным сокращением спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки буду временно выведены из обращения 76 поездов, дополнительно назначенных на летний сезон 2020 года.
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с чего всё началось
Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга.РБКвчера в 13:01
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РЖД из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса отменяют поезда
Эхо Москвывчера в 14:31
РЖД отменят дополнительные 76 поездов на лето и 53 на майские праздники
Агентство Москвавчера в 12:59
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 00:42, Ашберн
Комментарии
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