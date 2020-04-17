Транспорт

ИнтерфаксИнтерфаксРЖД отменили дополнительные поезда на майские праздники и лето

В РЖД сообщили, что в связи со значительным сокращением спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки буду временно выведены из обращения 76 поездов, дополнительно назначенных на летний сезон 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось
Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается
 на сайте холдинга.
РБКвчера в 13:01

Подробнее о событии

РЖД из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса отменяют поезда

Эхо Москвывчера в 14:31

РЖД отменяет почти 130 доппоездов на лето и майские праздники

RT на русскомвчера в 13:16

Дополнительные весенние и летние поезда отменяются

Вести.Ruвчера в 13:34

РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники

РБКвчера в 13:34

РЖД отменят дополнительные 76 поездов на лето и 53 на майские праздники

Агентство Москвавчера в 12:59

РЖД отменили дополнительные поезда на майские праздники и летний сезон

ТАССвчера в 12:43

РЖД отменили дополнительные поезда на майские праздники и лето

Интерфаксвчера в 13:08
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 00:42, Ашберн

Комментарии

Политика

Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета вчера в 06:31
341
Здоровье

О росте бессимптомных заражений коронавирусом заявил Роспотребнадзор

Глава Роспсотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что доля россиян, которые являются бессимптомными носителями коронавируса, составляет почти половину от всех инфицированных.
Live24 вчера в 09:02
762
Общество

Назван средний возраст умерших в Коммунарке пациентов с коронавирусом

НТВ вчера в 13:27
62
Культура

Телезрители выбрали финалистов шоу «Голос. Дети»

ФАН 00:38
4
Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости 16 апреля в 21:27
1,5K
Происшествия

Первый погибший с коронавирусом и отмена госэкзаменов в УрФУ: кратко о COVID-19 в Екатеринбурге

На утро субботы, 18 апреля, коронавирусом в России заразилось 32 084 человек, погибло 275 больных, причем в Свердловской области зафиксирована первая смерть от COVID-19.
Екатеринбург Онлайн вчера в 22:32
1
Гаджеты

В Европе вышел бюджетный смартфон Redmi Note 9S

Redmi Note 9S построен на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 720, в оснащение смартфона входит 6,67-дюймовый экран с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Аппарат снабжен защитой от брызг; ёмкость аккумулятора составляет 5020 мАч.
Goroday.ru вчера в 11:34
Политика

Глава МИД Китая предложил Франции усилить совместную поддержку ВОЗ

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном предложил Парижу оказать совместную поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для усиления ее влияния на международной арене.
ТАСС вчера в 23:05
Общество

В Хакасии задержали исполняющего обязанности замглавы региона

В Абакане 17 апреля задержали и. о. заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова.
RT на русском вчера в 23:12
262
Экономика

ВВП Китая упал впервые за 28 лет

За первые три месяца 2020 года ВВП Китая упал почти на 7%. Снижение экономики страны произошло впервые с начала официальных наблюдений — с 1992 года.
RT на русском вчера в 15:17
150
Политика

Турчинов поставил себе в заслугу создание «ракетного щита» Украины

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что благодаря его работе в стране был создан "ракетный щит".
Газета.Ru вчера в 22:19
4
Авто

Появились изображения новой Mazda 6

Капот, скорее всего, тоже удлинится – по крайней мере, таким он выглядит на концепте Mazda Vision Coupe, чья стилистика, по слухам, и должна стать главным лейтмотивом в создании новой Mazda 6. От него же новинке наверняка достанутся зауженные фары, визуально объединенные с более массивной (чем сейчас) решеткой радиатора.
Автоновости дня вчера в 04:13
12
Общество

Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
2,1K
Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
1,4K
Гаджеты

5G-смартфон Realme X50 Youth Edition получит процессор MediaTek Dimensity 1000

В основу смартфона ляжет процессор MediaTek Dimensity 1000 с интегрированным модемом 5G.
3DNews вчера в 08:37
Космос

МКС-модуль «Наука» отправился в вакуумную камеру

Государственная корпорация Роскосмос рассказала о подготовке к запуску многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» — долгостроя, вывод которого на орбиту многократно переносился.
3DNews 00:17
Гаджеты

Бюджетный iPhone SE представила Apple

Американская компания Apple представила первый в текущем году смартфон — iPhone SE.
Live24 15 апреля в 12:48
622
Культура

В России потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Политическая партия «Коммунисты России» обратится к телеканалу «Россия 1» с требованием прекратить показ сериала «Зулейха открывает глаза».
URA.Ru 16 апреля в 00:18
1,1K
Общество

В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
517
Кино

Том Харди показал финальную битву «Венома» без спецэффектов

РИА Новости вчера в 22:14
Здоровье

Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 16 апреля в 07:44
4K
Экономика

Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости вчера в 05:51
2K
Технологии

TechCrunch: Google готовится выпустить собственную банковскую карту

Google работает над собственной банковской картой, интегрированной в платежный сервис Google Pay, сообщает издание TechCrunch.
Ведомости вчера в 14:58
1
Здоровье

Обещанных инфекционных коек не нашли в больницах Ростовской области

В городской больнице города Шахт должно было быть подготовлено 40 коек для пациентов с COVID-19.
Privet-Rostov.ru вчера в 02:54
142
Шоу-бизнес

Ургант и Глюкоза разделись ради флешмоба с подушками

В студии Глюкоза появилась в чёрном мини-платье с открытыми плечами.
Газета Metro 16 апреля в 11:06
33
Общество

Врач из Коммунарки дал прогноз по пику эпидемии коронавируса в России

Россия пока не приблизилась к пику заболеваемости COVID-19, полагает врач-реаниматолог городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Егор Ларин.
РИА Новости вчера в 11:47
1
Наука

Создан новый метод для лечения рака печени

Новый комбинированный метод терапии рака печени был разработан международной командой ученых.
Rusargument вчера в 19:49
5
Общество

Со дна океана подняли пролежавшие там два года пикапы

Со дна Тихого океана подняли два пикапа Chevrolet Silverado, которые в 2018 году случайно упали с грузового судна в 25 километрах от берегов Австралии.
РИА Новости 00:14
Культура

Россиянам покажут постановку Вырыпаева и научат смотреть в небо в Okko

Онлайн-кинотеатр Okko покажет постановку Ивана Вырыпаева «Интертеймент».
Lenta.ru вчера в 00:04
Политика

Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 16 апреля в 10:05
126
Как работают Яндекс.Новости?
Главное