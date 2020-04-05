Коронавирус

Взгляд.руВзгляд.руРЖД отменили поезда в Калининград

С понедельника РЖД временно отменяют поезда в сообщении между городами России и Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву, сообщила компания.
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«С 6 апреля временно отменяются поезда в сообщении с Калининградом, следующие транзитом через территории Республики Беларусь и Литовской Республики», — говорится
 в сообщении РЖД.
RT на русском07:17

Подробнее о событии

Поезда в Калининградскую область вообще отменяются

Русский Запад08:05

РЖД с 6 апреля отменяют поезд, курсирующий между Калининградом и Москвой

Агентство Москва07:32

РЖД с 6 апреля временно отменяет поезда в Калининград

ТАСС07:06

РЖД отменяет поезда в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга

Калининград.Ru07:15

РЖД отменят поезда в Калининград, следующие через Белоруссию и Литву

РИА Новости07:10

РЖД отменяет поезда в Калининград

RT на русском07:17

РЖД отменила поезда в Калининград

Известия07:00
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 13:41, Ашберн
Общество

Представитель ВОЗ назвала «явный симптом» коронавируса

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РБК 12:32
Общество

Режим самоизоляции в Крыму продлили до конца апреля

В Севастополе режим самоизоляции действует пока до 12 апреля. В городе-герое пять подтвержденных случаев заражения новой инфекцией.
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Общество

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Evo-rus.com 03:03
Политика

Власти Крыма сняли ограничения на работу некоторых предприятий

Крымское правительство расширило перечень организаций, которые могут осуществлять деятельность в режиме обычного рабочего времени, несмотря на установленные в республике ограничения из-за распространения коронавируса.
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Наука

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Коммерсантъ 12:40
Общество

В Турции успешно испытали на животных вакцину от коронавируса

Профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе (Анкара) Атеш Кара сообщил, что в Турции успешно испытана вакцина от коронавируса на животных.
РИА Новости 12:37
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В сети появились скриншоты с обоями iOS 14

В Сети опубликованы скриншоты новой iOS 14 с новыми обоями. Благодаря им у фанатов Apple появилась возможность оценить новые возможности.
ToDay News Ufa 10:09
Происшествия

Суд снова арестовал экс-директора петербургского «Метростроя»

Фрунзенский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу бывшего директора ОАО "Метрострой" Николая Александрова, которому вменяется третий эпизод растраты денег компании.
Интерфакс вчера в 17:19
Общество

В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией

В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 23:14
Общество

Депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

Росбалт 09:13
Общество

Первые два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Карелии

Первые два случая заражения коронавирусом выявлены в Республике Карелия, пациентов госпитализировали, они проходят лечение в республиканской инфекционной больнице.
ТАСС 10:35
Авто

Автонеделя: перенос прохождения техосмотра, Clio — на первом месте в Европе, а Chevrolet пришел в Казахстан

В Казахстане начали выпуск автомобилей Chevrolet на основе машинокомплектов, поставляемых из Узбекистана.
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Общество

В Ульяновской области у 13 человек предварительно выявили коронавирус

Число жителей Ульяновской области, первичные тесты которых показали положительный результат на коронавирус, выросло с двух до 15, сообщил в субботу губернатор региона Сергей Морозов.
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Фигурное катание

Фигуристка Трусова прокатилась на роликах на карантине

Известная российская фигуристка Александра Трусова во время карантина не имеет возможности заниматься фигурным катанием.
КМВ Новости 13:04
Экономика

Минсельхоз попросили временно ограничить импорт томатов

Плодоовощной союз России попросил Минсельхоз запретить импорт помидоров сроком на два месяца, чтобы не допустить ухудшения положения отечественных производителей овощей.
Известия 10:47
Происшествия

Семьи погибших при взрыве в Магнитогорске получат по миллиону

Магнитогорск, Челябинская область, 4 апреля 2020, 20:33 — REGNUM Семьи погибших на улице Доменщиков в Магнитогорске получат по миллиону рублей.
REGNUM вчера в 13:33
Космос

Астронавты на МКС заметили скопление НЛО вблизи Земли

На протяжении нескольких месяцев камеры на МКС фиксировали аномалии вблизи Земли.
Дни24 02 апреля в 07:38
Космос

Телескоп космической обсерватории «Спектр-РГ» осмотрел половину неба

Москва, 4 апреля 2020, 10:44 — REGNUM Рентгеновскую карту половины неба построил телескоп ART-XC российской космической обсерватории «Спектр-РГ».
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Шоу-бизнес

Джиган снова лег на реабилитацию

Рэпер Джиган, от которого недавно ушла модель и инстадива Оксана Самойлова, снова оказался в клинике. Об этом заявил его коллега Гуф.
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Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
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Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Общество

В Петербурге от коронавируса умер третий заболевший

По данным городского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, излечиться от COVID-19 повезло в общей сложности 32 жителям Северной столицы.
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Общество

На Украине заявили об усилении лесного пожара в чернобыльской зоне

RT на русском 09:55
Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
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Главные новости за выходные 4–5 апреля

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Коммерсантъ 12:00
Общество

55 предприятий Ярославской области начнут работать с понедельника

Начиная с понедельника, в Ярославской области заработают промышленные предприятия, вносящие ключевой вклад в экономику региона и задействованные в значимых для всего государства производственных цепочках.
Эхо76 - Ярославль 12:16
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Владимир Уйба рассказал о тестировании жителей Коми на коронавирус

Врио главы Коми Владимир Уйба записал видеообращение для жителей региона и рассказал о мерах борьбы с коронавирусом.
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