Коронавирус
Взгляд.руРЖД отменили поезда в Калининград
С понедельника РЖД временно отменяют поезда в сообщении между городами России и Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву, сообщила компания.
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«С 6 апреля временно отменяются поезда в сообщении с Калининградом, следующие транзитом через территории Республики Беларусь и Литовской Республики», — говорится в сообщении РЖД.RT на русском07:17
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