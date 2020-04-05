Коронавирус

Взгляд.руВзгляд.руРЖД отменили поезда в Калининград

С понедельника РЖД временно отменяют поезда в сообщении между городами России и Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву, сообщила компания.
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«С 6 апреля временно отменяются поезда в сообщении с Калининградом, следующие транзитом через территории Республики Беларусь и Литовской Республики», — говорится
 в сообщении РЖД.
RT на русском07:17

Подробнее о событии

РЖД с 6 апреля временно отменяет поезда в Калининград

ТАСС07:06

РЖД с 6 апреля отменяют поезд, курсирующий между Калининградом и Москвой

Агентство Москва07:32

РЖД отменяет поезда в Калининград

RT на русском07:17

РЖД отменяет поезда в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга

Калининград.Ru07:15

РЖД отменят поезда в Калининград, следующие через Белоруссию и Литву

РИА Новости07:10

РЖД отменили поезда в Белоруссию и Калининград из-за коронавируса

РБК08:46

РЖД отменила поезда в Калининград

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