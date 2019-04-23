Коронавирус

РБКРБКРЖД отменили поезда в Латвию, Молдавию и на Украину из-за коронавируса

Молдавия ранее объявила о запрете на въезд и транзит для иностранцев, прибывающих из зон, затронутых вирусом. В начале февраля Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем, а затем с Монголией. 15 марта РЖД отменили пассажирские поезда из Москвы в Берлин и Париж.
Читать в источнике
Комментировать168
с чего всё началось
«В соответствии с уведомлениями железных дорог Украины и Молдовы о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов»,— говорится в сообщении
 ФПК.
Коммерсантъ05:10

Подробнее о событии

Отменяются поезда в Ригу из Москвы и Петербурга

Российская газета05:43

РЖД с 17 марта временно прекращает сообщение с Украиной, Молдавией и Латвией

ТАСС05:13

Курсирование поездов между Россией и Латвией прекращается

RT на русском05:03

РЖД объявили об отмене поездов на Украину, в Молдавию и Латвию

РИА Новости05:29

РЖД отменили поезда в Латвию, Молдавию и на Украину из-за коронавируса

РБК04:41

РЖД из-за коронавируса отменят поезда на Украину, в Молдавию и Латвию

Интерфакс04:27

РЖД приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией из-за коронавируса

Агентство Москва04:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 11:03, Ашберн
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

Российская газета 10:45
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Российская газета 00:38
Общество

В России выявлены четыре новых случая заболевания коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 09:41
Происшествия

В Иркутской области арестован убийца четырехлетней девочки

В Иркутской области арестован 41-летний житель Слюдянского района, который подозревается в убийстве четырехлетней девочки, совершенном в 2004 году.
Российская газета 10:22
Политика

В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
REGNUM 06:04
Общество

В Петербурге начались акции в защиту основ конституционного строя

Piter.tv 07:58
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.
Известия 07:21
Общество

Власти Грузии сообщили о закрытии границы с Россией из-за коронавируса

Грузия временно приостанавливает перемещение граждан через границу с Россией из-за распространения коронавируса.
РБК 09:50
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

РИА Новости 06:03
Общество

Представитель Яценюка опровергла сообщения о его заражении вирусом

РБК 09:51
Армия и оружие

Военные США обеспокоены активностью боевиков в Афганистане

Военная активность движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане не соответствует соглашению, которое было заключено между данной организацией и Соединенными Штатами в Дохе, заявил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи 13 марта в ходе брифинга для журналистов.
Красная весна 13 марта в 11:01
Общество

Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой представить предложения по обеспечению социальной стабильности в связи с распространением эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 10:08
Общество

В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса

Сети продуктовых магазинов и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары, в том числе на крупы и консервы, на фоне новостей о росте числа зараженных коронавирусом в России.
РБК 09:24
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости вчера в 07:37
Политика

Володин раскрыл детали выступления Путина в Госдуме

Спикер Госдумы отметил, что сразу позвонил Владимиру Путину и сообщил о поправках.
РИА Новости 10:58
Музыка

В сети призвали взять танцора из клипа Little Big на Евровидение

В сети появилась петиция с призывом отправить в качестве танцора на Евровидение-2020 от России Дмитрия Красилова, снявшегося в клипе Little Big на песню Uno.
RT на русском 07:12
Экономика

Названы сроки полного восстановления валютного рынка

"Что, кстати, говорит о масштабе потенциальных проблем на финансовом рынке США", - поясняет Георгий Ващенко.
Российская газета вчера в 23:00
Футбол

«Валенсия» Черышева заявила о пяти случаях заражения коронавирусом

Пять случаев заболевания коронавирусом выявлено в испанском футбольном клубе «Валенсия». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
РБК 10:22
Единоборства

Оливейра победил Ли на UFC Fight Night 170

Бразильский боец Чарльз Оливейра на турнире UFC Fight Night 170 победил американца Кевина Ли, применив удушающий прием.
Мойка78 01:11
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс вчера в 07:57
Общество

Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса

«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
BFM.ru вчера в 02:21
Армия и оружие

В США заявили об острой нехватке стратегических бомбардировщиков

Модернизация для повышения живучести стратегических бомбардировщиков B-2 "Спирит" отменена, а новый B-21 "Рейдер", пока даже через десять лет не сможет внести значительный вклад в повышение боевых и оперативных возможностей бомбардировочной авиации США, пишет Defense News.
Газета.Ru вчера в 14:02
Общество

Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за распространения в стране коронавирусной инфекции.
Известия 08:18
Общество

Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта

Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Коммерсантъ 01:39
Гаджеты

В бенчмарке Geekbench протестировали процессор Apple A14

Накануне будущий процессор протестировали в бенчмарке Geekbench.
Astera 08:51
Авто

Новый кроссовер Honda Breeze стал популярнее Mitsubishi Outlander

Компания Honda объявила старт продаж нового кроссовера Honda Breeze в конце ноября прошлого года.
Новые автомобили вчера в 23:18
Общество

Минпросвещения рекомендует дистанционное обучение для всех школьников

Региональным властям РФ рекомендуется временно перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба министерства просвещения.
BFM.ru вчера в 05:49
Музыка

Умер основатель индастриала Дженезис Пи-Орридж

В США в возрасте 70 лет скончался британский музыкант и художник-акционист Дженезис Пи-Орридж.
RT на русском 05:10
Политика

Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве

Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания.
Известия вчера в 17:28
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова показала грудь на фотосессии со шпагой

Светлана Ходченкова случайно показала голую грудь на фотосессии со шпагой. Соответствующий пост актриса опубликовала в Instagram.
Актуальные Новости 07:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное