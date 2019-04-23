с чего всё началось

Молдавия ранее объявила о запрете на въезд и транзит для иностранцев, прибывающих из зон, затронутых вирусом. В начале февраля Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем, а затем с Монголией. 15 марта РЖД отменили пассажирские поезда из Москвы в Берлин и Париж.

РЖД отменили поезда в Латвию, Молдавию и на Украину из-за коронавируса

Происшествия В Иркутской области арестован убийца четырехлетней девочки В Иркутской области арестован 41-летний житель Слюдянского района, который подозревается в убийстве четырехлетней девочки, совершенном в 2004 году.

Общество Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.

Армия и оружие Военные США обеспокоены активностью боевиков в Афганистане Военная активность движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане не соответствует соглашению, которое было заключено между данной организацией и Соединенными Штатами в Дохе, заявил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи 13 марта в ходе брифинга для журналистов.

Общество Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой представить предложения по обеспечению социальной стабильности в связи с распространением эпидемии коронавируса.

Общество В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса Сети продуктовых магазинов и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары, в том числе на крупы и консервы, на фоне новостей о росте числа зараженных коронавирусом в России.

Здоровье Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Армия и оружие В США заявили об острой нехватке стратегических бомбардировщиков Модернизация для повышения живучести стратегических бомбардировщиков B-2 "Спирит" отменена, а новый B-21 "Рейдер", пока даже через десять лет не сможет внести значительный вклад в повышение боевых и оперативных возможностей бомбардировочной авиации США, пишет Defense News.

Общество Минпросвещения рекомендует дистанционное обучение для всех школьников Региональным властям РФ рекомендуется временно перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба министерства просвещения.

Музыка Умер основатель индастриала Дженезис Пи-Орридж В США в возрасте 70 лет скончался британский музыкант и художник-акционист Дженезис Пи-Орридж.