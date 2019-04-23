Коронавирус
РБКРЖД отменили поезда в Латвию, Молдавию и на Украину из-за коронавируса
Молдавия ранее объявила о запрете на въезд и транзит для иностранцев, прибывающих из зон, затронутых вирусом. В начале февраля Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем, а затем с Монголией. 15 марта РЖД отменили пассажирские поезда из Москвы в Берлин и Париж.
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с чего всё началось
«В соответствии с уведомлениями железных дорог Украины и Молдовы о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов»,— говорится в сообщении ФПК.Коммерсантъ05:10
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Политика
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