Общество
ТАССРЖД отменили приказ о прекращении грузового сообщения с Китаем
"Российские железные дороги" (РЖД) отменили приказ о прекращении с 31 января грузового сообщения с Китаем.
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Общество
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
Гаджеты
Рассекречены характеристики смартфона Xiaomi Mi 10 Pro
Авторитетный сетевой информатор Xiaomishka опубликовал скриншот экрана Xiaomi Mi 10 Pro, на котором видны основные характеристики смартфона.
Кино
Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
Спорт
ОКР и Минспорт рекомендуют руководству ВФЛА сложить полномочия
Олимпийский комитет России (ОКР) и Минспорт РФ рекомендуют руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рассмотреть вопрос сложения полномочий, включая полномочия всех членов президиума, говорится в совместном заявлении ОКР и Минспорта, опубликованном на сайте ОКР.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Общество
Керченские депутаты, поздравившие блокадников хлебом, решили уволиться
27 января на сайте горсовета Керчи появилось сообщение о том, что Хужина с депутатами в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб, который "принимали с особым трепетом".
Футбол
Бруну Фернандеш подписал пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 30 января португалец поставил подпись под пятилетним контрактом.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль
Команда морских археологов нашла пропавший около 100 лет назад корабль в Бермудском треугольнике. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Происшествия
Задержана пассажирка, угрожавшая взорвать самолет в Домодедово
Политика
Путин поправил главу Сарова, неверно процитировавшего Ильфа и Петрова
Президент России Владимир Путин поправил главу администрации города Сарова Алексея Голубева, который сделал ошибку при цитировании реплики из романа "Двенадцать стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова, сообщает ТАСС.
Футбол
«Ньюкасл» взял Роуза в аренду у «Тоттенхэма»
«Ньюкасл» взял в аренду 29-летнего защитника «Тоттенхэма» Дэнни Роуза, сообщает официальный сайт «сорок».
Общество
Собчак сняли с рейса во Внуково
Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщает проект Mash.
Космос
Заглянуть в космос теперь можно со смартфона
В мобильном приложении до сих пор Земля была на чёрном фоне, но последнее обновление наконец добавило возможность отображения звёзд вокруг и на мобильных устройствах.
Энергетика
Россия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти
Колтович отметил, что Минску не удалось договориться с Москвой об изменении тарифа, поэтому он изменится в соответствии с тем порядком, который был принят ранее, — на прогнозный уровень инфляции в России плюс 3 п. п. В декабре белорусская компания "Гомельтранснефть Дружба", перекачивающая нефть, сообщала о планах повысить тариф на транзит топлива на 16,6%.
Политика
Путин помиловал израильтянку Иссахар
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова рассказала о проблемах матери с алкоголем
Девушка в своем Instagram призналась, что мать из-за проблем с алкоголем стала ей «неудобна».
Политика
Sohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии
Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
Авто
Внешность нового Volkswagen Caddy рассекречена до премьеры
Как обещает производитель, в Volkswagen Caddy нового поколения доработано буквально все, начиная от внешности, заканчивая техническим оснащением.
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Футбол
Федор Смолов перешел в испанскую «Сельту»
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Здоровье
Коронавирус выявили во всех регионах Китая
Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, а количество зараженных достигло 7711.
Происшествия
67 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера
На борту круизного лайнера Costa Crociere в порту Чивитавеккья, недалеко от Рима, оказались заблокированы около шести тысяч туристов, из которых 67 россиян, и порядка тысячи человек обслуживающего персонала - на судне проходит проверка на наличие коронавируса 2019-nCoV.
Политика
Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления
Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.
Хоккей
СКА прервал восьмиматчевую победную серию «Авангарда»
Политика
Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ
Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
Энергетика
Пять месторождений «Укргаздобычи» истощены более чем на 80%
Уровень истощенности пяти крупнейших месторождений «Укргаздобычи» превысил 80%, сообщается в Facebook нефтегазовой компании.
Происшествия
Во Франции подтвержден шестой случай заражения коронавирусом
Шестой случай заражения коронавирусом подтвержден на территории Франции.