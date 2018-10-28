Общество

ТАССТАССРЖД отменили приказ о прекращении грузового сообщения с Китаем

"Российские железные дороги" (РЖД) отменили приказ о прекращении с 31 января грузового сообщения с Китаем.
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Распоряжение о закрытии границ с Китаем внесло сумятицу в грузопотоки

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РЖД отменили приказ о прекращении грузового сообщения с Китаем

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РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем

РБК12:37

РЖД отменила приказ о приостановке ж/д сообщения с Китаем

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