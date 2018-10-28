"Российские железные дороги" (РЖД) отменили приказ о прекращении с 31 января грузового сообщения с Китаем.

РЖД отменили приказ о прекращении грузового сообщения с Китаем

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