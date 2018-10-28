Общество
РБКРЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем
В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ № 89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК). Его подлинность подтвердили два источника среди грузоотправителей.
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с чего всё началось
"В связи с поступившими разъяснениями (приказ Минтранса России 25 от 30 января 2020 года) оперативный приказ 89 от 30 января 2020 года отменяется", - говорится в приказе, который подписал первый заместитель Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Сергей Колесников (документ есть в распоряжении ТАСС).ТАСС11:43
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