Общество

ТАССТАССРЖД отменили приказ о прекращении грузового сообщения с Китаем

"Российские железные дороги" (РЖД) отменили приказ о прекращении с 31 января грузового сообщения с Китаем.
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РЖД отменили приказ о прекращении грузового сообщения с Китаем

"В связи с поступившими разъяснениями (приказ Минтранса России 25 от 30 января 2020 года) оперативный приказ 89 от 30 января 2020 года отменяется", - говорится в приказе, который подписал первый заместитель Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Сергей Колесников (документ есть в распоряжении ТАСС).
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