Общество

РБКРБКРЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем

В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ № 89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК). Его подлинность подтвердили два источника среди грузоотправителей.
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с чего всё началось

РЖД отменили приказ о прекращении грузового сообщения с Китаем

"Российские железные дороги" (РЖД) отменили приказ о прекращении с 31 января грузового сообщения с Китаем.
ТАСС11:43

Подробнее о событии

РЖД отменила приказ о приостановке ж/д сообщения с Китаем

Известия12:32

Россия приостановит грузовое железнодорожное сообщение с КНР

RT на русском11:39

РЖД отменила приказ об остановке грузового железнодорожного сообщения с КНР

Коммерсантъ11:44

РЖД отменила приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем с 31 января

Ведомости11:41

РЖД отозвали уведомление о прекращении грузоперевозок с КНР

Интерфакс12:03

РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем

РБК12:37

РЖД отменили приказ о прекращении грузового сообщения с Китаем

ТАСС11:43
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Происшествия

В ФСБ заявили о контроле за угрожавшей взорвать самолет S7 пассажиркой

Пассажирку рейса Симферополь — Москва авиакомпании S7, которая будучи в неадекватном состоянии угрожала взорвать самолет, в ходе полета контролировали оказавшиеся на борту двое сотрудников ФСБ.
РБК 13:38
Общество

McDonald’s отменил акцию по продаже бургеров за 3 рубля

Как сообщалось, все желающие смогут приобрести любимые блюда по ценам 1990 года: "Биг Мак" – всего за 3 рубля, а "Хеппи Мил" – за 30 рублей.
Москва 24 04:33
Футбол

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в «Сельту»

REGNUM 13:33
Общество

В России разрешили охотиться с луком и арбалетом

Сегодня, 30 января, вступили в силу поправки к закону "Об оружии", согласно которым россиянам теперь разрешается охотиться с луком и арбалетом.
Газета.Ru 10:31
Общество

В Калининграде почтили легендарный подвиг Александра Маринеско

Бесспорно RU 10:02
Общество

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
RT на русском 03:45
Футбол

«Манчестер Сити» пробился в финал Кубка лиги

Как сообщает ToDay News Ufa, английская команда «Манчестер Сити» смогла выйти в финал Кубка английской лиги, по сумме двух встреч обыграв «Манчестер Юнайтед».
ToDay News Ufa 05:11
Происшествия

Борт Utair с неполадками благополучно сел во «Внуково»

Ранее сообщалось, что в самолете сработал датчик положения закрылок, и командир решил в целях безопасности вернуться в аэропорт вылета.
Интерфакс 13:27
Общество

Собчак сняли с рейса во Внуково

Lenta.ru 10:34
Армия и оружие

Подлодки США вооружили новыми ядерными ракетами

ВМС США развернули на субмаринах модернизированные ядерные боеголовки малой мощности W76-2, пишет автор статьи Ганс Кристенсен, директор информационных проектов FAS, касающихся ядерной сферы.
Российская газета 02:30
Происшествия

Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова

РБК 12:45
Энергетика

Россия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти

Колтович отметил, что Минску не удалось договориться с Москвой об изменении тарифа, поэтому он изменится в соответствии с тем порядком, который был принят ранее, — на прогнозный уровень инфляции в России плюс 3 п. п. В декабре белорусская компания "Гомельтранснефть Дружба", перекачивающая нефть, сообщала о планах повысить тариф на транзит топлива на 16,6%.
РБК 11:16
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM 04:02
Политика

Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ

Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
REGNUM 09:50
Общество

В Конституции хотят закрепить понятие семьи как союз мужчины и женщины

В отредактированной Конституции России может появиться пункт, который закрепляет понятие «семья» исключительно как союз мужчины и женщины.
Афиша Daily 09:15
Общество

Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Москва 24 вчера в 13:09
Общество

Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года.
Коммерсантъ 09:30
Политика

Глава Крыма пообещал уволить подаривших блокадникам хлеб чиновников

Газета.Ru 10:08
Кино

Мел Гибсон и Дэнни Гловер вместе снимутся в «Смертельном оружии 5»

РИА Новости 07:57
Политика

Помилованная Наама Иссахар вернулась в Израиль

Росбалт 13:31
Спорт

Минспорт РФ 31 января рассмотрит вопрос лишения ВФЛА госаккредитации

Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта РФ 31 января рассмотрят вопрос лишения госаккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), а также сложения полномочий всех членов президиума организации.
ТАСС Спорт 13:28
Политика

Sohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии

Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
Военное обозрение 03:44
Происшествия

Детей, брошенных отцом в Шереметьево, передадут бабушке

vtomske.ru 08:58
Политика

Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство

– РИА Новости. Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 10:53
Шоу-бизнес

Многодетная мать Барановская удивила поклонников стройной фигурой

Многодетная мать Барановская удивила поклонников стройной фигурой Телеведущая предстала в двух стильных образах.
Экспресс газета 10:40
Шоу-бизнес

Отец Децла объяснил Малахову необходимость ДНК-теста внука

Отец скончавшегося рэпера Децла Александр Толмацкий пришел в студию передачи "Прямой эфир" и заявил о необходимости проведения ДНК-теста для установления родства с внуком Тони.
Газета.Ru вчера в 13:00
Футбол

«Крылья Советов» подпишут экс-игрока «Лиона» Зеффана

По информации источника, 27-летний алжирец подпишет соглашение с «Крыльями Советов». Контракт будет рассчитан до 31 декабря 2021 года.
Матч ТВ вчера в 07:48
Шоу-бизнес

Дочь Билла Гейтса выходит замуж

23-летняя дочь основателя Microsoft Билла Гейтса Дженнифер получила предложение руки и сердца и в ближайшее время готовится сочетаться законным браком с профессиональным наездником египетского происхождения Найелом Нассаром.
NewInform 12:35
Культура

Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика

Прощание с актрисой пройдет в Москве. Агеева родилась 16 января 1941 года.
РИА Новости 06:54
Политика

Путин призвал чиновников на местах не засиживаться в кабинетах

Муниципальным властям нельзя засиживаться в кабинетах, нужно обсуждать насущные вопросы с людьми, поскольку национальные проекты воплощаются в жизнь усилиями граждан.
BFM.ru 11:03
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