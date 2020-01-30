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РБКРЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем
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"Российские железные дороги" (РЖД) отменили приказ о прекращении с 31 января грузового сообщения с Китаем.ТАСС11:43
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