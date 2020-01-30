Общество

РБКРБКРЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем

В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ N89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).
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РЖД отменили приказ о прекращении грузового сообщения с Китаем

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