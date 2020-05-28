Коронавирус

ГТРК ЯмалГТРК ЯмалВ РЖД отменили социальную дистанцию при рассадке пассажиров в поездах

В РЖД отменили в поездах дальнего следования рассадку пассажиров с социальной дистанцией, которую ранее ввели из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости», отметив, что уже на 29 мая билеты можно приобрести на любые места.
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В поездах РЖД отменили социальную дистанцию при рассадке пассажиров

РЖД отменили в поездах дальнего следования рассадку пассажиров с социальной дистанцией, которую ранее ввели для борьбы с распространением коронавируса. Корреспондент РИА Новости проверил ряд поездов в приложении РЖД — билеты на 28 мая продавались с учетом дистанции.
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