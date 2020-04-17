Транспорт
Фонтанка.РуРЖД отменяет дополнительные поезда на майские праздники и лето
Из-за низкого спроса на поездки на фоне пандемии коронавируса РЖД отменяет 76 поездов, которые были дополнительно назначены на летний период, и 54, планировавшиеся на майские праздники, рассказали 17 апреля в пресс-службе компании.
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с чего всё началось
Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга.РБКвчера в 13:01
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РЖД из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса отменяют поезда
Эхо Москвывчера в 14:31
РЖД отменят дополнительные 76 поездов на лето и 53 на майские праздники
Агентство Москвавчера в 12:59
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 05:16, Ашберн
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