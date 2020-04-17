Транспорт

Фонтанка.РуФонтанка.РуРЖД отменяет дополнительные поезда на майские праздники и лето

Из-за низкого спроса на поездки на фоне пандемии коронавируса РЖД отменяет 76 поездов, которые были дополнительно назначены на летний период, и 54, планировавшиеся на майские праздники, рассказали 17 апреля в пресс-службе компании.
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с чего всё началось
Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается
 на сайте холдинга.
РБКвчера в 13:01

Подробнее о событии

РЖД из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса отменяют поезда

Эхо Москвывчера в 14:31

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ТАССвчера в 12:43

РЖД отменили дополнительные поезда на майские праздники и лето

Интерфаксвчера в 13:08
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