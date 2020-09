Хабиб подтвердил бой Порье и Фергюсона на UFC 254

Best card of the year. #ufc254 pic.twitter.com/iVs2LRORWw — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) September 2, 2020 Первым в списке идет бой Дастина Порье и Тони Фергюсона, а вторым заявлен еще один потенциальный претендентский матч с участием Забита Магомедшарипова и Яира Родригеса.