Коронавирус

Вести.RuВести.RuРЖД отменяют поезда из-за падения спроса

Из-за пандемии коронавируса РЖД с 7 апреля сокращают периодичность курсирования 37 поездов и отменяют 53 поезда. В том числе сокращено движение "Сапсанов". Ежедневно из Москвы в Санкт-Петербург и обратно будет отправляться на 3 пары поездов меньше.
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РЖД существенно сокращают внутреннее сообщение на три месяца

РЖД-Партнер05:45

ОАО РЖД отменяет 53 поезда

Коммерсантъ05:42

РЖД отменит 53 поезда дальнего следования из-за коронавируса

RT на русском04:06

РЖД отменят более 50 поездов дальнего следования и сократят «Сапсаны»

РБК04:48

РЖД сократит количество «Сапсанов» с 7 апреля

Известия03:31

РЖД с 7 апреля отменит 53 поезда дальнего следования

ТАСС03:30

РЖД с 7 апреля временно отменяют 53 поезда дальнего следования

Агентство Москва03:17
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 11:19, Ашберн
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 09:14
Общество

В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
REGNUM 02:27
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Политика

Путин призвал не ограничивать работу предприятий «под одну гребенку»

"Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", - сказал Путин на заседании Совбеза, кадры которого показал телеканал "Россия 24".
РИА Новости 09:29
Общество

Россия приостанавливает все вывозные рейсы

Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
BFM.ru 09:19
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

«Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — добавил Путин.
Известия вчера в 17:09
Общество

Режим самоизоляции в Липецкой области продлен до 30 апреля

В своем обращении губернатор заявил о продлении режима всеобщей самоизоляции до 30 апреля и перечислил меры предпринятые для поддержки населения и бизнеса.
Gorod48 09:27
Футбол

АПЛ отложила возобновление чемпионата Англии на неопределенный срок

Возобновление соревнований переносится на неопределенный срок. Чемпионат премьер-лиги не будет возобновлен в начале мая.
Советский спорт 10:48
Экономика

Набиуллина оценила последствия от нерабочих дней для экономики России

Руководитель Центробанка России Эльвира Набиуллина в пятницу, 3 апреля, во время онлайн-конференции рассказала, как режим нерабочих дней скажется на экономике страны.
Известия 07:50
Авто

Новый Land Rover Defender проходит тесты в России

Новый Defender получил архитектуру D7x от Land Rover, построенную на базе лёгкой алюминиевой монококовой конструкции, имеющей усиленные подрамники и полностью независимую подвеску.
Somanyhorses 03:37
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Наука

Японцы нашли аэробные бактерии в глинистых трещинах под дном океана

Японские биологи обнаружили сообщества аэробных бактерий в трещинах вулканических пород, находящихся в океане на глубине 120 метров.
N+1 10:38
Авто

ABT доработал новый Audi RS 7 Sportback

В стандартный пакет доработок RS 7 Sportback от баварского ателье входят 22-дюймовые колесные диски ABT High Performance HR; в качестве опции доступны колеса ABT HR Aero того же посадочного диаметра – заказать их можно в онлайн-конфигураторе на сайте ABT Sportsline.
Движок вчера в 10:46
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Наука

Первые испытания вакцины от коронавируса прошли успешно

Первые испытания вакцины от коронавируса прошли успешно — ТАСС Сегодня ТАСС сообщило об успешных доклинических испытаниях американскими врачами вакцины нового типа против COVID-19.
РИА ОмскПресс вчера в 15:25
Общество

Российские врачи выявили странные смерти от коронавируса в Италии

ToDay News Ufa вчера в 09:22
Авто

«КамАЗ» рассказал о новых грузовиках

Первые 2 модели линейки «КамАЗ Компас» получат турбодизели Cummins ISF объёмом в 2,8 л. Их более тяжёлые «собратья» будут оснащаться двигателями Cummins ISBe объёмом в 4,5 и 6,7 л. О том, наладят ли лицензионный выпуск этих моторов в Набережных Челнах, пока информации нет.
UsedCars.ru 10:45
Интернет

Браузер Microsoft Edge вышел на второе место по популярности

Занимавший ранее второе место Mozilla Firefox опустился на третью строчку с долей рынка 7,19 %, а Internet Explorer продолжает оставаться на четвёртой позиции с долей 5,87 %.
3DNews вчера в 03:33
Общество

В центре Пирогова рассказали о самочувствии главврача Коммунарки

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого диагностировали коронавирус, чувствует себя хорошо, рвётся на работу, заявил генеральный директор Национального медико-хирургического центра имени Пирогова, доктор медицинских наук Олег Карпов.
РИА Новости 08:44
Политика

ВЦИОМ зафиксировал рост рейтинга Путина после нового обращения к нации

В четверг Владимир Путин выступил с новым обращением к нации в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:12
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Транспорт

Автор закона исключил штрафы за поездку вдвоем в одной машине в Москве

За передвижение по Москве на личных автомобилях более одного человека в одной машине никаких штрафов не предусмотрено, заявил «Интерфаксу» депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, внесший в столичный парламент проект поправок в городской кодекс об административных правонарушениях.
РБК 10:49
Общество

Собянин объяснил отказ от введения пропусков «корректным поведением»

В Москве планировали ввести жесткий карантин с пропускным режимом, однако ситуация изменилась, поскольку москвичи «ведут себя корректно».
РБК 08:43
Происшествия

Наталья Мазина: «Подтверждение положительного анализа получено накануне смерти»

Подтверждение положительного анализа на коронавирус пациента, скончавшегося в Саратове, было получено накануне его смерти.
Взгляд-инфо 10:54
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против идеи раздачи финансовой помощи на руки россиянам в нерабочие дни, объявленные из-за карантина.
Газета.Ru 09:49
Общество

Пульмонолог назвал лучший способ борьбы с коронавирусом

Врач-пульмонолог Александр Пальман заявил, что карантин и самоограничение являются лучшим способом борьбы с коронавирусом, поскольку лекарства от него пока нет.
АБН 09:54
Политика

Зеленский подписал указ об оказании помощи Италии

Киев, 3 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Гуманитарная помощь будет оказана Италии Украиной, сообщили 3 апреля в пресс-службе украинского президента.
REGNUM 10:42
Армия и оружие

Расчеты С-300 Северного флота заступили на боевое дежурство в Арктике

Подразделения нового зенитного ракетного полка объединения ПВО Северного флота заступили на боевое дежурство в Арктике.
Российская газета 05:11
Политика

Глава Башкирии Хабиров: режим самоизоляции могут демократизировать

Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать, заявил глава региона Радий Хабиров.
iReactor 04:03
Как работают Яндекс.Новости?
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