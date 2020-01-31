Экономика
ТАССРЖД ожидают роста погрузки в 2020 году на уровне 2,9%
"Российские железные дороги" прогнозируют рост погрузки в 2020 году на уровне 2,9%, несмотря на ощутимо низкие показатели в январе. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора холдинга Алексей Шило.
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Общество
Блокадница из Керчи прокомментировала скандал с подаренным хлебом
Ранее городские чиновники Керчи поздравили блокадников. Они вручили ветеранам подарки, частью которых были булки хлеба.
Транспорт
РЖД приостановили пассажирское сообщение с Китаем до марта
Пассажирское железнодорожное сообщение между РФ и КНР временно приостанавливается на период с 31 января до 1 марта, сообщили РЖД.
Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьево детей передадут бабушке
Наука
Человеку впервые пересадили выращенные в лаборатории клетки сердца
Команда специалистов из Университета Осаки (Япония) провела первую в мире трансплантацию клеток миокарда, выращенных из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Документ вступил в силу с 16 января, пишет «Газета.ру». 15 января Медведев объявил об отставке кабинета министров.
Экономика
Послание обойдется бюджетам в 4 трлн рублей
Дополнительные расходы бюджетов на инициативы из президентского послания Федеральному собранию составят 4,128 трлн руб. на период до 2024 года.
Происшествия
В Индии мужчина взял в заложники 20 детей
Здоровье
В Китае число зараженных новым коронавирусом выросло до 9692 человек
Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 9 692 человек, что намного больше, чем за всю эпидемию коронавируса SARS в мире, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.
Общество
Главу Алтая госпитализировали в Москве
Глава Алтайского края Олег Хорохордин был госпитализирован в московскую больницу из-за обострения панкреатита.
Политика
Полпред в ПФО представил в Чебоксарах врио главы Чувашии
Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил органам государственной власти и депутатам госсовета Чувашии врио главы республики Олега Николаева.
Экономика
Минтруд РФ предложил снизить прожиточный минимум
Установить размер прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года на уровне в 10 609 рублей в расчете на одного человека предложили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Общество
В Италии выявили первые случаи заражения новым коронавирусом
Италия приостанавливает авиасообщение с Китаем после обнаружения на Апеннинах первых двух случаев заражения новым коронавирусом, сообщил итальянский премьер Джузеппе Конте на пресс-конференции в Риме.
Кино
Находка: в Сети появился тестовый отрывок сериала Star Wars Underworld
30 января на YouTube внезапно появился 10-минутный отрывок, посвящённый первому игровому сериалу по «Звёздным войнам» — и речь не о «Мандалорце», а о том самом Star Wars Underworld.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак посетила пластического хирурга
Пластический хирург занимается пластикой груди и лица, а также омоложением. В остальном Ксения Собчак довольна своей внешностью.
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Общество
Арест директоров всех сахарных заводов в Белоруссии связали с Россией
В «сахарном деле», как успели уже окрестить в Белоруссии арест директоров всех сахарных заводов, появились первые комментарии.
Энергетика
Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти
Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
Происшествия
В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
Пассажирку, прилетевшую в Якутск из Харбина с высокой температурой, из-за угрозы коронавируса поместили в инфекционную больницу, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора региона.
Политика
Помпео прибыл с официальным визитом на Украину
Общество
В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым
Здоровье
Постпред Китая при ООН рассказал о спасенных от коронавируса
В КНР выздоровели более 130 человек, заболевших коронавирусом 2019-nCoV, сообщает РИА Новости со ссылкой на постпреда Китая при ООН.
Происшествия
В Москве кассир убил покупателя за кражу кофе
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери
Вдова легендарного баскетболиста Ванесса Брайант выступила с первым заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Происшествия
В жилом доме во Владивостоке произошел взрыв
Хоккей
Владимир Крикунов удивился вызову Андре Петерссона в сборную Швеции
Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов признался, что был удивлен тому, что форвард команды Андре Петерссон вызван в сборную Швеции для участия в февральских матчах Еврохоккейтура.
Происшествия
Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом
В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
Происшествия