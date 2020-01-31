Экономика
ТАССРЖД ожидают роста погрузки в 2020 году на уровне 2,9%
"Российские железные дороги" прогнозируют рост погрузки в 2020 году на уровне 2,9%, несмотря на ощутимо низкие показатели в январе. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора холдинга Алексей Шило.
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Шоу-бизнес
Пластический хирург раскрыл секрет молодого лица Пугачевой
Армия и оружие
Появилось видео применения сирийскими военными ОТРК «Точка»
Сирийские военные применили против боевиков ракету оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка».
Общество
Чиновницы из Керчи уволились после скандала с батонами для блокадников
27 января, как сообщает "Газета.ру", керченские чиновницы посетили 11 местных жителей, переживших блокаду Ленинграда.
Происшествия
В Москве кассир убил покупателя за кражу кофе
Политика
Лукашенко назвал «монстрами» Китай, Россию, ЕС и США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с чиновниками во время рассмотрения кадровых вопросов назвал Китай, Россию, ЕС и США экономическими «монстрами».
Политика
Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
Политика
Путин поручил усилить ответственность за оскорбление
Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.
Происшествия
СК завел дело об истязании против отца, бросившего детей в Шереметьево
Житель Дальнего Востока, оставивший сыновей в "Шереметьево", регулярно избивал жену и детей, возбуждено уголовное дело об истязании, сообщается на сайте СК РФ.
Общество
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной международной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Россия закрывает границу с Китаем
С 31 января вводится ограничение на перемещение из Китая в Россию и обратно в 16 пропускных пунктах, сообщает РИА Новости.
Футбол
Вратарь «Спартака» Ребров поведал о работе с Эмери
Экономика
Центробанк нашел в капитале Невского банка «дыру» в 2,7 млрд рублей
По версии следствия, с конца ноября по начало декабря 2019 года врио предправления Владимир Бондаренко использовал свой счёт в Невском банке для перевода и обналичивания денежных средств.
Происшествия
Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца, до 29 марта, Акбара Сергалиева — пятого и последнего бывшего полицейского, обвиняемого по делу Ивана Голунова.
Здоровье
В США выявлен первый случай передачи коронавируса от человека человеку
В США в четверг, 30 января, впервые была зафиксирована передача коронавируса нового типа от человека человеку.
Космос
Физики нашли доказательства реальности Всемирного потопа
Киберспорт
Состоялся полноценный релиз игры Warcraft III: Reforged
В ночь с 28 на 29 января Warcraft III: Reforged вышла из стадии бета-теста, пользователям стали доступны все режимы игры.
Шоу-бизнес
Дочь покойной Анны Самохиной родила сына
28 января дочь актрисы Анны Самохиной стала дважды мамой. 36-летняя Александра Самохина родила сына, которого назвали Иваном.
Происшествия
Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве
Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Авто
Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото
Шпионские фотографии распространили в социальной сети, а судя по ним новый кроссовер Kia Sorento будет иметь дизайнерские решения от Optimа, причем не только во внешности, но и в салоне.
Общество
В Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом
В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве.
Политика
На Украине прокомментировали возвращение российской делегации в ПАСЕ
Ратификация полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) усугубляет кризис в организации, заявила 29 января глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Елизавета Ясько («Слуга народа») на своей странице в Facebook.
Футбол
В Instagram Роналду нашли более 50 миллионов фейковых подписчиков
Число подписчиков португальца в Instagram достигло 200 миллионов. Британская газета The Sun утверждает, что здесь не все чисто.