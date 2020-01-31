Экономика

ТАССТАССРЖД ожидают роста погрузки в 2020 году на уровне 2,9%

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"Российские железные дороги" прогнозируют рост погрузки в 2020 году на уровне 2,9%, несмотря на ощутимо низкие показатели в январе. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора холдинга Алексей Шило.
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