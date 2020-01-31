Экономика
ТАССРЖД ожидают роста погрузки в 2020 году на уровне 2,9%
"Российские железные дороги" прогнозируют рост погрузки в 2020 году на уровне 2,9%, несмотря на ощутимо низкие показатели в январе. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора холдинга Алексей Шило.
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Политика
Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию
Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
Общество
ВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Футбол
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в «Сельту»
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в испанскую «Сельту» на правах аренды.
Хоккей
Шайба Ковальчука помогла «Монреалю» обыграть «Баффало»
Общество
Нарколог Минздрава России объяснил популярность водки
Популярности водки способствует её способность быстро приводить человека в опьянение, считает главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Общество
СК объявил Бориса Минца в международный розыск
Кроме бизнесмена в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых также обвиняют в растрате.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна объяснила, почему выселила бывшую невестку Алису Казьмину с внуками из своей квартиры.
Шоу-бизнес
Соседов рассказал о состоянии Заворотнюк
Здоровье
Юрист: Скоро онкопациенты по всей стране могут остаться без инвалидности
С начала 2020 года вступил в силу приказ № 585н Минтруда, меняющий критерии установления инвалидности («О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы»).
Наука
Раковые клетки уничтожат нанороботы, созданные учеными из Петербурга
Российские ученые из Северной столицы придумали способ создания дешевых нанороботов, которые умеют не только подсвечивать раковые клетки, но и уничтожать их.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Политика
Депутат Рады: Украина в ПАСЕ лезет в мятый костюм Порошенко
Напомним, что украинская делегация выступала против ратификации полномочий РФ в ПАСЕ, т. к. считает, то это "усугубит кризис в организации".
Экономика
Владелец Lipton и Brooke Bond может продать чайный бизнес
Компания Unilever рассматривает продажу своего чайного бизнеса, известного по брендам Lipton, Brooke Bond и PG Tips, на фоне спада его прибыльности.
Политика
США поддерживают транзит российского газа через Украину
Американская администрация поддерживает сохранение транзита газа из РФ в Евросоюз через территорию Украины.
Интернет
Huawei может не вернуться к использованию приложений и сервисов Google
Как заявил один из руководителей Huawei в интервью Der Standard, компания не станет использовать приложения и сервисы Google даже если запрет со стороны правительства США будет полностью снят.
Космос
Live: запуск ракеты Electron со спутником NROL-151
Запуск Electron / ©Raw Space На сегодня за плечами у Rocket Lab уже девять запусков, из которых восемь были успешными.
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Энергетика
Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти
Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
Происшествия
Суд арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова
ЖКХ
Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту
Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
Происшествия
Деда и бабушку посадили на 24 года за сожжение внука в печи в Хакасии
Верховный суд Хакасии вынес приговор в отношении 47-летнего деда и 42-летней бабушки, которые сожгли собственного 11-месячного внука в печи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру республики.
Здоровье
Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса
Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
Политика
Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования
России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет "серьезные последствия", заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру".