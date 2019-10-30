Общество

ТАССТАССРЖД планируют представить проект моста на Сахалин в течение месяца

"Российские железные дороги" планируют в течение месяца завершись разработку проекта строительства моста на Сахалин, сообщил журналистам генеральный директор компании Олег Белозеров.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

В РЖД назвали сроки подготовки проекта строительства моста на Сахалин

Известия12:28

Названы сроки строительства нового российского мегамоста

Lenta.ru10:47

Глава РЖД рассказал, что мост на Сахалин могут построить до конца 2035 года

Эхо Москвы12:02

Мост от Сахалина к материковой России построят к 2035 году

Телеканал 360°12:21

РЖД планируют представить проект моста на Сахалин в течение месяца

ТАСС09:07

Белозеров назвал возможные сроки строительства моста на Сахалин

РБК09:00

Сахалинский мост сдвинется за 2025 год

Коммерсантъ09:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 23:23, Вашингтон
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Армия и оружие

Военные повара в Забайкалье получили новые полевые кухни

Помимо техники, военные повара получили современные полевые кухни ПАК-200-М4.
Байкал24 23:19
Политика

Глава Чехии признал Крым частью Российской Федерации

Сегодня, 30 октября, в ходе торжественного приема в Пражском граде, президент Чехии Милош Земан признал Крым частью Российской Федерации.
Новостной фронт 16:42
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги

Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru 17:52
Происшествия

Крымский чиновник устроил смертельное ДТП в Подмосковье

Российская газета 22:45
Общество

Соловьев рассказал о драке в студии

Аргументы недели вчера в 12:54
Происшествия

В Томске число пострадавших в ДТП с пожарной машиной достигло 12

Как уже сообщала "РГ", сегодня на перекрестке в Томске произошло столкновение трех транспортных средств: пожарного автомобиля Урал, маршрутного автобуса ПАЗ, и автомобиля Nissan.
Российская газета 05:44
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° 06:20
Политика

Рассекречена характеристика КГБ на Путина

В Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга показали характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на Владимира Путина.
Известия 16:01
Шоу-бизнес

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Известия 12:20
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4

Обновленная Lada 4x4 уже готовится к выпуску, предсерийная партия автомобилей сошла с конвейера.
Car.ru 28 октября в 06:21
Общество

Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей

Газета.Ru 07:22
Политика

Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу

Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
ТАСС 15:33
Политика

Украинский депутат переписывался с проституткой на заседании Рады

News.ru 06:40
Игры

Sony PlayStation 4 стала второй самой продаваемой консолью в мире

PlayStation 4 заняла второе место среди самых продаваемых консолей в истории видеоигр.
REGNUM 05:42
Шоу-бизнес

Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости 28 октября в 08:45
Политика

Facebook заявил об удалении трех сетей аккаунтов из России

Компания Facebook удалила за "иностранное вмешательство" три сети учетных записей, страниц и групп из России.
РИА Новости 11:20
Происшествия

В Коми в детском саду умер пятилетний ребенок

"Проводится проверка по факту смерти пятилетнего ребенка в детском саду", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.
РИА Новости 15:48
Космос

В Солнечной системе обнаружили еще одну карликовую планету

28.10.19 Астероид Гигея вскоре станет шестой карликовой планетой в Солнечной системе.
Портал Поиск 28 октября в 14:05
Шоу-бизнес

К Хэллоуину готова: Ольга Бузова предстала в образе Джокера

К Хэллоуину готова: Ольга Бузова предстала в образе Джокера Певица и ведущая решила по-настоящему удивить своих фанатов, преобразившись в киношного злодея.
Экспресс газета вчера в 15:16
Общество

Студенток МГУ собрались отчислить за поддержку аспиранта-политзека

Руководство МГУ пригрозило отчислением студенткам, собиравшим подписи в защиту аспиранта Азата Мифтахова, который находится в СИЗО по подозрению в поджоге офиса «Единой России».
Lenta.ru 05:07
Шоу-бизнес

Муж Лолиты ответил на обвинения в изменах

Напомним, Лолита подала на развод со своим пятым мужем, с которым состояла в браке с 2009 года.
Взгляд.ру 11:11
Технологии

Aliexpress и TMall раскрыли скидки к распродаже 11 ноября

Любители видеоигр могут присмотреть для себя игровую приставку Xbox One S на 1 ТБ, за который 11 ноября будут просить 18 900 рублей вместо 23 990, которые за консоль просят сегодня.
Ferra 28 октября в 14:53
Политика

США могут исключить российские компании из санкций по Ирану

Как отмечают источники, США действительно планируют исключит российские компании из этого санкционного списка.
Газета.Ru 18:57
Происшествия

Солдат-срочник в Забайкалье планировал убить только одного офицера

9111.ru 13:06
Общество

Эксперт объяснила рост смертности от онкологии в России

Лебединская предполагает, что динамика по данному виду заболеваний будет ухудшаться.
РИА Новости 20:12
Происшествия

Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом

Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
РЕН ТВ 14:45
Экономика

Арбитражный суд признал банкротом завод «Ангстрем-Т»

Арбитражный суд Москвы по заявлению госкорпорации «ВЭБ.РФ» признал банкротом зеленоградский завод микроэлектроники «Ангстрем-Т», передает «Интерфакс».
Ведомости 28 октября в 04:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Валентинович Белозёров
Российский политик
Российский государственный деятель и управленец. Генеральный директор - председатель правления ОАО «Российские железные дороги».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сахалин
Остров
Остров у восточного побережья Азии. Входит в состав Сахалинской области. Крупнейший остров России. Омывается Охотским и Японским морями. От материковой Азии отделён Татарским проливом; от японского острова Хоккайдо - проливом Лаперуза.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное