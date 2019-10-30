"Российские железные дороги" планируют в течение месяца завершись разработку проекта строительства моста на Сахалин, сообщил журналистам генеральный директор компании Олег Белозеров.

РЖД планируют представить проект моста на Сахалин в течение месяца

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