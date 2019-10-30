Общество
ТАССРЖД планируют представить проект моста на Сахалин в течение месяца
"Российские железные дороги" планируют в течение месяца завершись разработку проекта строительства моста на Сахалин, сообщил журналистам генеральный директор компании Олег Белозеров.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 22:27, Вашингтон
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Хоккей
«Трактор» обыграл минское «Динамо», Лисин сделал дубль
Футбол
«Реал» разгромил «Леганес» в чемпионате Испании
Футбол
Клопп: «„Ливерпуль“ может отказаться от участия в Кубке Лиги»
Поскольку Футбольная ассоциация Англии планирует провести четвертьфинальную стадию на неделе с 16 декабря, "Ливерпуль" может не принять в ней участие, так как 18-го числа отправляется в Катар на клубный чемпионат мира.
Культура
Эмир Кустурица снял клип для российской группы The Hatters
Сербский режиссер Эмир Кустрица снял клип для российской группы из Санкт-Петербурга The Hatters на песню "Все сразу".
Политика
Facebook заявил об удалении «связанных» с Россией аккаунтов
Из социальной сети Facebook удалены три сети учётных записей из России, которые компания заподозрила в «иностранном вмешательстве».
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
Сийярто заявил, что Будапешт не готов ради геополитической выгоды жертвовать интересами 150 тыс. этнических венгров, которые проживают на западе Украины.
Армия и оружие
Появилось видео ликвидации аль-Багдади
Армия и оружие
Йенс Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море
30 октября на брифинге в Одессе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Черноморский регион имеет большое стратегическое значение для НАТО, и альянс увеличивает свое присутствие в нем. Генсек напомнил, что три прибрежных черноморских государства являются членами альянса.
Общество
Эксперт объяснила рост смертности от онкологии в России
Лебединская предполагает, что динамика по данному виду заболеваний будет ухудшаться.
Футбол
Дом Маркизио был ограблен, Клаудио и его жене угрожали оружием
Преступники угрожали Маркизио и его жене Роберте двумя пистолетами и отверткой, из-за чего экс-футболист был вынужден отдать им деньги и драгоценности.
Армия и оружие
Россия построит не имеющие аналогов корабли
В интервью «Красной звезде» адмирал сообщил, что флот получит корабли противоминной обороны (строятся на «Средне-Невском заводе»), фрегаты дальней морской зоны (строятся на «Северной верфи») и большие десантные корабли проекта 11711 (строятся на заводе «Янтарь»).
Авто
Электрокроссовер Mercedes-Benz EQC сертифицировали для России
С места до 100 км/ч Mercedes-Benz EQC 400 4Matic ускоряется за 5,1 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 180 км/час.
Политика
Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу
Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
Происшествия
В ярославском детском саду воспитанники избили девочку
Кино
Россияне не увидели половину профинансированных Минкультом фильмов
Футбол
Виктор Гончаренко: в игре с «Уфой» фортуна повернулась в нашу сторону
По мнению белорусского специалиста, в матче против "Уфы" удача была на стороне армейцев.
Общество
Эксперты оценили высокое качество приёма в тюменские вузы
В нашем регионе эксперты оценивали качество приема в 11 вузах. Лучший результат у Тюменского государственного университета.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Происшествия
Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова
Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Здоровье
Правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно
Говоря об экономической выгоде, ученые настаивают на том, что раздача бесплатных лекарств по рецепту поможет снизить смертность, улучшит качество и доступность лечения, снизит уровня бедности, что позволит достигнуть показателей национальный проектов «Здравоохранение» и «Демография».
Общество
Самый точный гороскоп для всех знаков Зодиака на ноябрь-2019
Гороскоп на ноябрь-2019 советует знакам Зодиака проявить активность и инициативу во всех делах.
Здоровье
Каждая десятая шапка в России несет смертельную опасность
Врач-невролог Дмитрий Разумовский сообщил о том, что каждая десятая шапка в стране может привести к развитию рака.
Экономика
ФРС США в третий раз за год понизила ставку
Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле.
Шоу-бизнес
Папарацци застигли Монику Беллуччи без макияжа
Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».