Транспорт

REGNUMREGNUM«РЖД» подготовила финансовую модель ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Что касается участка Санкт-Петербург — Москва, то РЖД готовы начать проектирование. Плановые сроки запуска — 2026 год. Также уже готова финансовая модель участка Москва — Санкт-Петербург.
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СМИ: Высокоскоростная магистраль Москва – Петербург не сможет окупиться за счет пассажиров

Взгляд.ру04:25

ВСМ Москва—Петербург нагрузит бюджет

Коммерсантъвчера в 16:12

В РЖД назвали стоимость проезда по ВСМ Москва-Петербург

ТАССвчера в 09:17

ВСМ Москва — Петербург могут запустить в 2026 году

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78.ruвчера в 09:45

Высокоскоростная железная дорога из Москвы в Петербург может появиться в 2026 году

Петербургский дневниквчера в 10:46

РЖД рассматривают четыре варианта прохождения ВСМ Москва-Петербург

Интерфаксвчера в 09:11
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Экономика

ФНС заявила о высоком уровне «серых» зарплат

Федеральная налоговая служба (ФНС) России обнаружила существенное расхождение данных о расходах россиян и их официальных доходах – это говорит о высоком уровне "теневых" зарплат в стране, которые требуют дополнительного внимания властей, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
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Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники в Москве, сообщает "Комсомольская правда".
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Наука

Имплантированные в мозг птиц воспоминания научили их новым песням

При помощи специально подобранных белков ученые сумели внедрить в память певчим птицам мелодии, которые они должны были услышать от родителей, но по каким-то причинам не смогли.
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Авто

Названы российские цены обновленного Skoda Superb

Российские дилеры Skoda начали продажи обновленного Skoda Superb.
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Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом Вологодской области

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Следователи назвали причину смерти актера Дмитрия Марьянова

Следователи установили, что Марьянов умер от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
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Вышел трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским

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Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию

Пусковую платформу проекта "Морской старт" перебазируют из США в Россию.
Газета.Ru вчера в 23:56
Культура

Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»

На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда 06 октября в 09:02
Происшествия

В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт

Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
RT на русском вчера в 15:20
Политика

В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе

Газета.Ru вчера в 20:54
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Капризов об отношениях с Загитовой: Напридумывали историю кошмарную

Российский хоккеист ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов ответил на вопрос, какие отношения связывают его и российскую фигуристку Алину Загитову.
Нева Спорт вчера в 08:03
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения

Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.
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Происшествия

Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана» о насилии силовиков

Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана», организованную движением «Ассоциация худших художников».
Lenta.ru 05:14
Экономика

Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
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Фото: Личные архивы "Тайную любовь" тренера по фитнесу Иванова зовут Ольга Кулиева, она — землячка самого Дмитрия, из его родной Белоруссии.
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Общество

Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными с 2020 года

Посещение туалетных комнат на всех российских вокзалах станет бесплатным с 1 января 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Дирекции железнодорожных вокзалов.
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Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

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Опубликованы первые данные продаж Lada XRAY с АКПП

Хэтчбеки XRAY Cross с бесступенчатой трансмиссией появились в продаже на российском рынке с июля текущего года.
Народные новости вчера в 23:54
Политика

Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
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Происшествия

В Череповце мужчина погиб при попытке вскрыть банкомат

В Череповце ранним утром на улице Моченкова взорвался банкомат.
Российская газета 02:25
Кино

Глуховский самоустранился от экранизации «Метро 2033»

Писатель Дмитрий Глуховский в беседе с РИА "Новости" рассказал об экранизации его книги "Метро 2033".
Газета.Ru 05:09
Общество

В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Армия и оружие

Турецкая авиация нанесла удар по штабу курдских формирований Сирии

Военно-воздушные силы Турции атаковали в понедельник, 7 октября, штаб курдских формирований, входящих в коалицию «Силы демократической Сирии» (СДС), в городе Эль-Маликия на северо-востоке сирийской провинции Хасеке.
Известия вчера в 15:50
Общество

На пляже в Бразилии найдена бутылка с посланием от советских моряков

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В России появятся умные «лежачие полицейские»

В случае если испытания будут признаны успешными, умные «лежачие полицейские» появятся на дорогах России уже в 2021 году.
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Экономика

Алтайским бюджетникам пересчитают зарплату

Как сообщает пресс-служба правительства региона, по решению губернатора Виктора Томенко с начала месяца зарплаты отдельным категориям бюджетников будут увеличены на 4,3%.
КП - Барнаул вчера в 21:48
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Петербургские врачи спасли женщину с редким заболеванием

Врачи сразу же провели МРТ и МСКТ-ангиография сосудов головного мозга.
Машины и Механизмы вчера в 10:39
Общество

Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя

РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
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Политика

Ополченцы Донбасса не станут депутатами Рады, заявили в МИД Украины

В случае прекращения войны и установления мира в Донбассе ополченцы все равно не смогут избираться в Верховную раду Украины, заявил министр иностранных дел этой страны Вадим Пристайко.
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