Транспорт
REGNUM«РЖД» подготовила финансовую модель ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Что касается участка Санкт-Петербург — Москва, то РЖД готовы начать проектирование. Плановые сроки запуска — 2026 год. Также уже готова финансовая модель участка Москва — Санкт-Петербург.
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Высокоскоростная железная дорога из Москвы в Петербург может появиться в 2026 году
Петербургский дневниквчера в 10:46
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Экономика
ФНС заявила о высоком уровне «серых» зарплат
Федеральная налоговая служба (ФНС) России обнаружила существенное расхождение данных о расходах россиян и их официальных доходах – это говорит о высоком уровне "теневых" зарплат в стране, которые требуют дополнительного внимания властей, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
РИА Новости 05:04
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, сообщили СМИ
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники в Москве, сообщает "Комсомольская правда".
РИА Новости 04:57
Наука
Имплантированные в мозг птиц воспоминания научили их новым песням
При помощи специально подобранных белков ученые сумели внедрить в память певчим птицам мелодии, которые они должны были услышать от родителей, но по каким-то причинам не смогли.
Волга-Медиа 05 октября в 06:11
Авто
Названы российские цены обновленного Skoda Superb
Российские дилеры Skoda начали продажи обновленного Skoda Superb.
Автоновости дня 04:41
Происшествия
Следователи назвали причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Следователи установили, что Марьянов умер от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
РБК 04:16
Кино
Вышел трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским
Телепрограмма 04:19
Политика
Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию
Пусковую платформу проекта "Морской старт" перебазируют из США в Россию.
Газета.Ru вчера в 23:56
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда 06 октября в 09:02
Происшествия
В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт
Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
RT на русском вчера в 15:20
Политика
В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Газета.Ru вчера в 20:54
Фигурное катание
Капризов об отношениях с Загитовой: Напридумывали историю кошмарную
Российский хоккеист ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов ответил на вопрос, какие отношения связывают его и российскую фигуристку Алину Загитову.
Нева Спорт вчера в 08:03
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения
Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.
Newsroom24 05:00
Происшествия
Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана» о насилии силовиков
Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана», организованную движением «Ассоциация худших художников».
Lenta.ru 05:14
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Муж скрывал от Лолиты роман с косметологом из Белоруссии
Фото: Личные архивы "Тайную любовь" тренера по фитнесу Иванова зовут Ольга Кулиева, она — землячка самого Дмитрия, из его родной Белоруссии.
Super.ru вчера в 06:00
Общество
Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными с 2020 года
Посещение туалетных комнат на всех российских вокзалах станет бесплатным с 1 января 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Дирекции железнодорожных вокзалов.
ТАСС 04:50
Авто
Опубликованы первые данные продаж Lada XRAY с АКПП
Хэтчбеки XRAY Cross с бесступенчатой трансмиссией появились в продаже на российском рынке с июля текущего года.
Народные новости вчера в 23:54
Политика
Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
РБК 04:46
Происшествия
В Череповце мужчина погиб при попытке вскрыть банкомат
В Череповце ранним утром на улице Моченкова взорвался банкомат.
Российская газета 02:25
Кино
Глуховский самоустранился от экранизации «Метро 2033»
Писатель Дмитрий Глуховский в беседе с РИА "Новости" рассказал об экранизации его книги "Метро 2033".
Газета.Ru 05:09
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Армия и оружие
Турецкая авиация нанесла удар по штабу курдских формирований Сирии
Военно-воздушные силы Турции атаковали в понедельник, 7 октября, штаб курдских формирований, входящих в коалицию «Силы демократической Сирии» (СДС), в городе Эль-Маликия на северо-востоке сирийской провинции Хасеке.
Известия вчера в 15:50
Авто
В России появятся умные «лежачие полицейские»
В случае если испытания будут признаны успешными, умные «лежачие полицейские» появятся на дорогах России уже в 2021 году.
AutoNews 03:37
Экономика
Алтайским бюджетникам пересчитают зарплату
Как сообщает пресс-служба правительства региона, по решению губернатора Виктора Томенко с начала месяца зарплаты отдельным категориям бюджетников будут увеличены на 4,3%.
КП - Барнаул вчера в 21:48
Здоровье
Петербургские врачи спасли женщину с редким заболеванием
Врачи сразу же провели МРТ и МСКТ-ангиография сосудов головного мозга.
Машины и Механизмы вчера в 10:39
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Политика
Ополченцы Донбасса не станут депутатами Рады, заявили в МИД Украины
В случае прекращения войны и установления мира в Донбассе ополченцы все равно не смогут избираться в Верховную раду Украины, заявил министр иностранных дел этой страны Вадим Пристайко.
REGNUM 03:26