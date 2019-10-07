Транспорт
REGNUM«РЖД» подготовила финансовую модель ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Что касается участка Санкт-Петербург — Москва, то РЖД готовы начать проектирование. Плановые сроки запуска — 2026 год. Также уже готова финансовая модель участка Москва — Санкт-Петербург.
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Высокоскоростная железная дорога из Москвы в Петербург может появиться в 2026 году
Петербургский дневниквчера в 10:46
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Политика
В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Газета.Ru вчера в 20:54
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США
Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 16:46
Экономика
В Россию приедет рекордное число мигрантов
Как сообщает научный сотрудник РЭУ имени Плеханова Елена Егорова, ссылаясь на данные Росстата, в РФ до конца текущего года приедет почти в два раза больше мигрантов, чем в прошлом году.
Expert.ru 04:55
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Армия и оружие
Производство Су-34 могут перенести из Новосибирска
Сборку фронтовых бомбардировщиков Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.
Коммерсантъ 02:35
Экономика
Экс-глава «Магнита» нашла новую работу
Бывший генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова, покинувшая пост главы ретейлера в июне 2019 года, возглавила логистическую компанию LORUS SCM, основным акционером которой является председатель совета директоров «Соллерс» и основной владелец этой компании Вадим Швецов.
РБК 06:05
Гаджеты
TSMC перешла к полномасштабным поставкам 7-нм продуктов второго поколения
Уместно напомнить, что AMD планирует выпустить 7-нм продукты второго поколения в третьем квартале следующего года — ожидается, что это будут серверные процессоры EPYC семейства Milan с архитектурой Zen 3. Руководство TSMC не раз подчёркивало, что почти все клиенты компании, использующие 7-нм техпроцесс первого поколения, со временем перейдут на второе поколение 7-нм технологии.
3DNews 02:32
Политика
В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России
Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.
Известия 02:01
Хоккей
СКА уступил «Спартаку» в матче КХЛ
Санкт-Петербург.ру вчера в 15:24
Здоровье
Немецкий медик назвал новую причину атеросклероза
Учёные назвали оптимальный для студентов режим сна Хаверих считает, что настоящая причина атеросклероза – нарушение кровоснабжения внешней стенки артерии.
Профиль 05 октября в 11:44
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения
Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.
Newsroom24 05:00
Футбол
Баринов: мечтаю играть за «Ливерпуль»
Полузащитник московского "Локомотива"и сборной России Дмитрий Баринов признался, что в будущем хотел бы перейти в "Ливерпуль".
Газета.Ru 03:24
Экономика
Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес
Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
РБК вчера в 18:01
Общество
Нобелевскую премию по физике получили астрономы
Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год стали Джим Пиблс - за теоретические открытия в физической космологии.
Газета.Ru 06:23
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Шоу-бизнес
Дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
10-летняя Маруся попала в больницу. В минувшую пятницу Ксении Бородиной пришлось пережить не самые приятные минуты.
7Дней.ру вчера в 12:00
Происшествия
В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки
РБК 06 октября в 12:56
Политика
МИД Украины: Россия добивается отмены саммита в «нормандском формате»
Россия ищет новые основания, чтобы не проводить встречу в «нормандском формате», полагает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Интернет
«Яндекс» поменял формат рекламы для партнеров
«Яндекс» встретился с представителями Avito, ЦИАН, ivi, 2ГИС, OneTwoTrip и предложил им новый формат рекламы в поисковой выдаче.
TelecomDaily 03:40
Футбол
Тедеско в Москве согласовал контракт со «Спартаком»
Московский Комсомолец вчера в 08:21
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Шоу-бизнес
Иранскую «Анджелину Джоли» арестовали за богохульство
В Иране арестована «двойник Анджелины Джоли» Сахар Табар, ее обвинили в богохульстве, пишут СМИ.
Взгляд.ру вчера в 07:02
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали вывод войск США из Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США не уведомили Россию о выводе войск из Сирии.
Известия 05:43
Происшествия
Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru вчера в 14:15
Политика
Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
РБК 04:46
Футбол
Баринов: не знаю, чем Шотландия может нас удивить. Если только двумя форвардами
Не знаю, чем могут нас удивить шотландцы сейчас. Если только выставят двух нападающих с первых минут.
Чемпионат 06:25
Шоу-бизнес
Муж скрывал от Лолиты роман с косметологом из Белоруссии
Фото: Личные архивы "Тайную любовь" тренера по фитнесу Иванова зовут Ольга Кулиева, она — землячка самого Дмитрия, из его родной Белоруссии.
Super.ru вчера в 06:00