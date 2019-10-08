Высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Петербург планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году.

ВСМ Москва — Петербург могут запустить в 2026 году

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